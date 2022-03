24h Le Mans: NASCAR poderá voltar a La Sarthe | AutoSport

Foi anunciado hoje que a Hendrick Motorsports pretende competir na edição de 2023 de Le Mans com um NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 modificado, no âmbito da Garage 56. A iniciativa, anunciada durante uma conferência de imprensa conjunta entre a NASCAR e o IMSA na Sebring International Raceway, numa colaboração entre a NASCAR, Hendrick Motorsports, Chevrolet, IMSA e a Goodyear. Mais detalhes, incluindo elementos técnicos do carro e o alinhamento de pilotos, serão anunciados numa data posterior.

“Desde os primeiros tempos da NASCAR, era importante para o meu pai que desempenhássemos um papel visível nos desportos motorizados internacionais, e não há palco maior do que as 24 Horas de Le Mans”, disse o presidente do IMSA e CEO/Presidente da NASCAR, Jim France. “Em parceria com a Hendrick Motorsports, Chevrolet e Goodyear, temos a equipa, fabricante e pneus mais vencedora da história da NASCAR. Estamos ansiosos por mostrar a tecnologia no carro da próxima geração e por apresentar um carro competitivo na corrida histórica”.

“A Garage 56 é uma oportunidade especial em Le Mans, nesta corrida que tem sido líder no progresso tecnológico para a indústria automóvel ao longo da sua existência”, disse o Presidente da ACO, Pierre Fillon. “Quando o ACO recebe uma candidatura para um programa da Garage 56, começamos por falar com designers, parceiros da equipa, e fornecedores, a fim de definir parâmetros de desempenho tais que o programa possa ser bem sucedido para todos os envolvidos. Continuaremos a trabalhar com a NASCAR e todos os seus parceiros, enquanto trabalham para o seu projeto proposto para a Garage 56 de 2023”.