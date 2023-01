24h Dubai: WRT estreia-se com a BMW com uma vitória; Valentino Rossi no pódio | AutoSport

Foi um sucesso a estreia em pista da parceria entre a equipa WRT e a BMW. O BMW M4 GT3 #7 (Mohammed Al Saud, Diego Menchaca, Jean-Baptiste Simmenauer, Jens Klingmann e Dries Vanthoor) venceu as 24 Horas do Dubai, sendo ainda a primeira vitória de um BMW M4 GT3 numa corrida de 24 horas e o primeiro triunfo da BMW nesta prova desde a vitória da Schubert Motorsport em 2011. O terceiro lugar ficou ainda para o BMW M4 GT3 #46 (Valentino Rossi, Maxime Martin, Max Hesse, Timothy Whale e Sean Gelael).

Dries Vanthoor foi o piloto que cruzou a linha de meta pela última vez, com uma vantagem de 21,7s sobre o Porsche 911 GT3 R #91 (Ralf Bohn, Daniel Allemann, Alfred Renauer e Robert Renauer) da Herberth Motorsport, que teve de parar na box a 20 minutos do final da corrida.

A inscrição na prova pela WRT, que venceu pela segunda vez consecutiva, foi privada, a fim de preparar a primeira corrida oficial com a BMW M Motorsport, as 12 Horas de Bathurst.

Nas restantes classes em competição no Dubai, o Porsche 992 GT3 Cup #962 da Fach Auto Tech (Alexander Schwarzer, Gabriel Rindone, Larry ten Voorde, Matthias Hoffsuemmer e Huub van Eijndhoven) venceu em 992, enquanto o KTM X-Bow GTX #714 (Dominik Olbert, Daniel Drexel e Haytham Qarajouli) da Razoon – More Than Racing venceu na GTX. O Mercedes-AMG GT4 #498 (Roald Goethe, Oliver Goethe, Benjamin Goethe, Stuart Hall e Jordan Grogor) da ROFGO with Dragon Racing triunfou entre os GT4 e a vitória entre os TCR foi conquistada pelo Audi RS3 LMS TCR #188 (Stephane Perrin, Yannick Mettler, Miklas Born e Sam Dejonghe) da AC Motorsport.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.