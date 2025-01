24h do Dubai: Al Manar Racing by Team WRT vence, Rovanperä faz top 5 nos Pro AM

A Al Manar Racing by Team WRT venceu a 20ª edição das 24h do Dubai Michelin, assegurando a vitória do novo BMW M4 GT3 EVO na sua estreia. O BMW n.º 777, conduzido por Leung, Al Zubair, Tuck, Harper e Hesse, completou 589 voltas, terminando à frente do Porsche n.º 92 da Pure Rxcing (Malykhin-Nes ov-Preining-King) após uma manobra estratégica no final da corrida.

A WRT lutou com a Dinamic GT e a Pure Rxcing durante toda a corrida, acabando por garantir a sua quarta vitória nas 24H do Dubai, enquanto a BMW igualou a Mercedes-Benz em vitórias de sempre.

O Mercedes nº 7 da SMP Racing (Sirotkin-Petrov-Remenyako-Smolyar-Smal) terminou em quarto lugar e o BMW nº 991 da Paradine Competition (Leung-Sowery-A l Harthy-Traves) venceu o GT3 Am, ficando em quinto lugar na geral. O Porsche n.º 91 da Herberth Motorsport (Bohn-P edersen-Berlo-Renauer-Renauer) conquistou as honras de GT3 Pro-Am, depois da Winward Racing ter sofrido um contratempo no final. Várias equipas, incluindo a Era Motorsport, a Team Motopark e a Car Collection Motorsport, desistiram devido a acidentes.

A Leipert Motorsport dominou a classe Lamborghini, enquanto a AGMC Racing by Simpson Motorsport venceu em GT4, depois de ambos os principais rivais se terem incendiado.

Kalle Rovanperä, que fez a sua estreia em provas de longa duração, conquistou o quinto lugar nos Pro AM. Aos comandos do Porsche 911 GT3 R (992) da Proton Huber Competition (Rovanperä-Honkavuori-Käkelä-Monegro-Mardini), Rovanperä estreou-se nas provas de resistência com um top5 na sua categoria.