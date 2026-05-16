24h de Nürburgring: Verstappen coloca equipa na frente após nove horas e lidera dobradinha Mercedes

A equipa de Max Verstappen liderava as 24 Horas de Nürburgring ao fim de nove horas de corrida, numa fase em que o Mercedes #3 seguia na frente do Mercedes #80, completando uma dobradinha provisória da marca alemã.

A recuperação até ao comando da prova ficou fortemente ligada a um duplo turno de condução do tetracampeão do mundo de Fórmula 1, decisivo para colocar a Verstappen Racing na luta pela vitória logo na estreia.

Arranque agitado abriu caminho à recuperação

A formação do Mercedes #3, partilhada por Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer, arrancou da quarta posição. Logo na volta inicial, Juncadella subiu a segundo depois de ultrapassar Christopher Haase, beneficiando também do furo sofrido pelo Lamborghini de Mirko Bortolotti.

O incidente teve origem num toque entre o #3 AMG e o Lamborghini na Curva 2, episódio que o chefe da Abt, Martin Tomczyk, classificou como “não aceitável”, embora tenha sido considerado incidente de corrida. A prova complicou-se ainda mais para a estrutura rival quando o outro Huracán recebeu uma penalização de 32 segundos por falsa partida de Marco Mapelli. Apesar de alguns problemas no tráfego e de um momento delicado na relva, Juncadella entregou o carro em boa posição ao fim da primeira hora, abrindo caminho ao piloto neerlandês.

Verstappen assinou o momento da corrida

Foi então que a corrida mudou de tom. Regressado à pista em 10º, Verstappen iniciou um duplo turno que relançou por completo as ambições da equipa. Primeiro, ultrapassou Christian Engelhart por dentro na curva Sabine Schmitz. Depois, voltou a destacar-se com uma manobra elogiada sobre o #47 de Jesse Krohn e, já na luta direta pelo topo, passou também o Porsche #911, então conduzido por Ayhancan Güven, por dentro na Curva 1.

No percurso até à liderança, houve ainda um momento de grande risco, quando quase perdeu o controlo do Mercedes-AMG GT3 e evitou por pouco as barreiras. Ainda assim, manteve o ritmo e foi mesmo alargando a vantagem, aproveitando igualmente a chuva que começou a cair.

Liderança resistiu às oscilações da corrida

Depois da saída de Verstappen, Gounon perdeu terreno face à concorrência, num turno que o próprio classificou como “difícil”, agravado pela chuva mais intensa. Ainda assim, a equipa recuperou através das paragens nas boxes, e Auer devolveu o #3 à liderança ao ultrapassar Fabian Schiller.

Mais tarde, Luca Stolz voltou a colocar o #80 na frente, mas Juncadella retomou o comando a meio da nona hora. Nessa altura, o Aston Martin da Walkenhorst seguia em terceiro, à frente de dois BMW, mantendo a corrida totalmente em aberto.

Guilherme Oliveira e os seus colegas de equipa Yannik Himmels (Alemanha), Lluc Ibañez (Espanha) e Jörg Viebahn (Alemanha), no Mercedes-AMG GT4 da PROsport Racing, competindo na classe SP10 são quartos da classe.

FOTO Sebastian Kraft Red Bull Content Pool