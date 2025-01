24h de Daytona: Porsche na frente, Félix da Costa 2º dos LMP2 a meio da corrida

Ao cabo de 12 horas de corrida nas 24 horas de Daytona, o Porsche 963 #7 da Porsche Penske Motorsport de Laurens Vanthoor, Nick Tandy e Felipe Nasr lidera com um curto avanço de seis segundos para o Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsport de Kevin Estre, Matt Campbell e Mathieu Jaminet. O Acura ARX-06 #60 da Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian de Felix Rosenqvist, Scott Dixon, Colin Braun e Tom Blomqvist é terceiro a 12.967s com o Cadillac V-Series.R #10 da Cadillac Wayne Taylor Racing de Brendon Hartley, Will Stevens, Filipe Albuquerque e Ricky Taylor em quarto a 20.548s. Quinto posto para o BMW M Hybrid V8 #24 da BMW M Team RLL de Raffaele Marciello, Kevin Magnussen, Dries Vanthoor e Philipp Eng a 26.440s com o Porsche 963 #85 da JDC Miller MotorSports de Bryce Aron, Pascal Wehrlein, Gianmaria, Bruni Tijmen van der Helm já a mais de uma volta. Como se percebe, tudo completamente em aberto para o resto da corrida.

Na LMP2, lidera o ORECA LMP2 07 #22 da United Autosports USA de Rasmus Lindh, James Allen, Paul Di Resta e Daniel Goldburg com o ORECA LMP2 07 #43 da Inter Europol Competition de António Felix da Costa, Bijoy Garg, Jon Field e Tom Dillmann em segundo a sete segundos, com o pódio provisório para o ORECA LMP2 07 #99 da AO Racing de Christian Rasmussen, Jonny Edgar, Dane Cameron e PJ Hyett

Felipe Nasr passou de quinto para a liderança por volta do começo da 11ª hora, após um incidente que envolveu o Cadillac V-Series.R da Action Express Racing de Frederik Vesti, com o Cadillac da Wayne Taylor Racing de Filipe Albuquerque a assumir a liderança antes do final da hora, nessa altura. Nasr chegou a ter 12 segundos de vantagem sobre o Porsche #6, antes dessa margem diminuir ao longo da 12ª hora.

Na LMP2, António Félix da Costa chegou a ter uma vantagem de 15 segundos no #43 da Inter Europol, mas passou o carro a Tom Dillmann que caiu para segundo, onde a equipa estava na 12ª hora. O BMW M4 GT3 EVO #1 da Paul Miller Racing liderava isolado com cerca de 30 segundos na classe GTD Pro.