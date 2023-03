24h de Daytona: Meyer Shank Racing penalizada, mas mantém vitória | AutoSport

É um volte face surpreendente nas 24h de Daytona, prova que viu a Meyer Shank Racing vencer em pista. Mas uma penalização atribuída à equipa vencedora muda todo o cenário da primeira corrida da era LMDh.

Descobriu-se depois da corrida que a equipa usou “compensações intencionais no software” de controlo das pressões dos pneus que são comunicadas pelo sistema de monitorização. Ou seja, foi determinado que a equipa tinha corrido abaixo do limite de pressões estabelecido pela Michelin e, além disso, tinha manipulado os seus dados de pressão dos pneus.

Tanto a equipa como os pilotos perderam 200 dos seus 350 pontos do Campeonato WeatherTech ganhos na corrida, todos os pontos da Michelin Endurance CUP, o prémio monetário da corrida, assim como uma multa de 50.000 dólares. O engenheiro de equipa Ryan McCarthy está indefinidamente suspenso do paddock com as suas credenciais IMSA revogadas.

Além disso, Mike Shank tem pensa suspensa até 30 de junho. Não serão feitas alterações aos resultados oficiais da corrida, com a equipa #60 a manter a vitória, o troféu da corrida e os relógios vencedores da corrida.

Num comunicado oficial a equipa aceitou a pena aplicada:

“Aceitamos a decisão e assumimos a responsabilidade. Queremos pedir desculpa a todos na Acura, HPD, e a todos os nossos parceiros. Tratámos deste assunto internamente e o membro da equipa que foi responsável já não está na organização. Não queremos que este erro ofusque o tremendo esforço que a nossa equipa, os pilotos e todos os nossos parceiros têm feito para desenvolver este novo carro LMDh. Consideramos este assunto encerrado e estamos totalmente concentrados em reiniciar e voltar para as Doze Horas de Sebring”.

“Estamos extremamente desapontados com a conduta da equipa Meyer Shank Racing (MSR) durante a corrida de Daytona”, disse David Salters, presidente e diretor técnico da Honda Performance Development, numa declaração. “Tomámos conhecimento de um problema com os dados do carro #60 MSR, e após uma investigação detalhada, comunicámos as nossas conclusões à IMSA. A HPD não tolera qualquer má conduta, ou manipulação de dados de qualquer tipo. Apoiamos completamente a ação da IMSA nesta matéria. Fizemos um enorme esforço ao longo de dois anos com os nossos parceiros de chassis no ARX-06 para fazer o melhor carro de corrida que pudemos. Ter isto posto em causa é inaceitável”.

Assim, a MSR beneficiou de um truque que certamente ajudou a conquistar a vitória, foi penalizada, mas mantém a taça. Recordar que o carro #10 da Wayne Taylor Racing, de Filipe Albuquerque, terminou a 4.190 segundos do #60. Com pressões mais baixas que o limite colocado pela Michelin, a MSR conseguiu mais aderência e um aquecimento mais rápido dos pneus no início dos pneus. O que teria sido se a equipa não usasse esse truque? Talvez tivéssemos mais uma vitória lusa em Daytona.