24h de Daytona, Filipe Albuquerque: “As melhorias que fizemos no carro deixam-nos mais tranquilos”

Arrancam hoje às 20.40h, hora portuguesa, as 24h de Daytona, primeira prova do Campeonato Norte Americano de Resistência e a primeira corrida do ano para Filipe Albuquerque. O piloto português e os seus companheiros de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor, Alexander Rossi e Helio Castroneves terminaram os treinos livres que antecedem o início da corrida com o quarto melhor tempo a escassos 0,053 segundos do primeiro classificado. Os quatro treinos livres foram determinantes para melhorar a performance do Acura que está agora em termos de andamento muito próximo dos seus adversários pelo que a motivação de Filipe Albuquerque é ainda mais elevada: “Sou eu que vou fazer o arranque para a corrida. Vou largar da quinta posição da grelha. Espero fazer um bom arranque e conseguir impor um bom ritmo. Estamos muito confiantes. As melhorias que fizemos no carro deixam-nos mais tranquilos, o ‘feeling’ é ótimo. Estamos desejosos que a corrida comece”, disse o piloto de Coimbra.

A prova pode ser acompanhada em direto em https://www.imsa.com/tvlive/