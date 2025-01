24h de Daytona: A 63.ª edição está prestes a começar

Começa amanhã o fim de semana das 24h de Daytona, a primeira grande prova de resistência do ano. Depois do Roar, é tempo de colocar todo o trabalho em prática e tentar o melhor resultado possível nesta mítica prova.

A história

As 24 Horas de Daytona, realizadas no circuito de Daytona desde 1959, são uma das corridas de resistência mais icónicas e prestigiadas do automobilismo mundial. O evento iniciou-se em 1962 com uma corrida de 3 horas, organizada por Bill France, fundador da NASCAR, e vencida por Dan Gurney num Lotus-Max. Após mudanças no formato, como corridas de 2000 km em 1964 e 1965, adotou o formato de 24 horas em 1966, consolidando-se como uma prova de grande importância no cenário do endurance.

A corrida já integrou grandes campeonatos como o Mundial de Resistência, o IMSA GT e, atualmente, o WeatherTech SportsCar Championship. Disputada num circuito de 5,73 km que combina o famoso tri-oval da NASCAR com um traçado misto interno, o evento é um verdadeiro teste de resistência para carros, pilotos e equipas.

A Porsche lidera a história do evento com 22 vitórias, enquanto Hurley Haywood é o piloto mais bem-sucedido, com cinco conquistas (1973, 1975, 1977, 1979 e 1991). Desde 2006, a prova ocorre no final de janeiro ou início de fevereiro e é conhecida como “Rolex 24 at Daytona” devido ao patrocínio. Este evento atrai equipas e pilotos de elite de diversas categorias do automobilismo.

#31: Cadillac Whelen, Cadillac V-Series.R, GTP: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti, Felipe Drugovich

A lista de inscritos

A lista de inscritos conta com 61 entradas: 12 GTP,12 LMP2, 15 GTD Pro e 22 GTD.

Nos GTP temos cinco marcas representadas (Acura, Porsche, Lamborghini, Cadillac e BMW). Na Acura e Cadillac temos as maiores mudanças com a Wayne Taylor Racing a assumir dois dos três protótipos (#10 e #40), com a Cadillac Whelen a manter o #31.

A lista de pilotos que vão tentar vencer a prova é impressionante. Começando pela Porsche, que venceu a edição do ano passado com o carro #7 (Dane Cameron, Matt Campbell, Felipe Nasr, Josef Newgarden) apresenta alinhamentos um pouco diferente. O #7, detentor do título, terá como tripulação Felipe Nasr, Nick Tandy e Laurens Vanthoor, enquanto o #6 contará com Mathieu Jaminet, Matt Campbell e Kevin Estre).

#93: Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou, Kaku Ohta

A Cadillac vai jogar trunfos com a WTR a apresentar uma tripulação para o #10 fortíssima contando com Rick Taylor e Filipe Albuquerque, os piloto habituais do carro, contando com a ajuda de Will Stevens e Brendon Hartley, num quarteto de estrelas impressionante. O carro #40 contará apenas com três pilotos: Jordan Taylor, Louis Deletraz e Kamui Kobayashi. Alex Lynn foi inscrito, mas falhará a prova por motivos de saúde.

A Acura que viu a sua série de três vitórias ser interrompida pela Porsche, terá dois carros na luta, com o #60 a apresentar a tripulação mais forte – Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon e Felix Rosenqvist. O carro #93 conta com Renger Van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou e Kaku Ohta.

A BMW está com alinhamentos muito fortes nos dois carros. O #24 conta com Philipp Eng, Dries Vanthor Rafaele Marciello e Kevin Magnussen, que regressa às corridas de longa duração. A tripulação do #25 não é menos forte com Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Robin Frijns e Rene Rast.

#63: Automobili Lamborghini Squadra Corse, Lamborghini SC63, GTP: Mirko Bortolotti, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Edoardo Mortara

A Lamborghini faz a estreia nas 24h de Daytona, com apenas um carro, depois de uma época em part-time no IMSA em 2024. O inevitável Mirko Bortolotti terá como companhia Romain Grosjean, Daniil Kvyat e Edoardo Mortara.

Destaque também para o carro 85, o Porsche da JDC Miller MotorSport que contará com Gianmaria Bruni e Pascal Wehrlein, juntamente com Tijmen van der Helm e Bryce Aron. O Porsche #5 da Proton conta com Neel Jani, Tristan Vautier e Nico Pino. Do lado do Cadillac #31, um alinhamento muito interessante. com Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti e Felipe Drugovich.

Nos LMP2 também haverá muita luta com o nível a estar muito elevado. Dos 12 carros inscritos, destacamos, obviamente, o 43 da Inter Europol que conta com António Félix da Cost, acompanhando de Tom Dillmann, Jon Field e Bijoy Garg. O carro #4 da Crowdstrike Racing by Algarve Pro Racing apresenta-se como um dos candidatos (depois de ter ficado em segundo no ano passado), com George Kurtz, Malthe Jakobsen, Toby Sowery e Colton Herta. O #8 da Tower Motorsport (John Farano, Sebastian Alvarez, Sebastien Bourdais, Job Van Uitert) apresenta nomes de peso. O #74 tem um nome bem conhecido com Felipe Massa, ex-F1 a fazer companhia a Felipe Fraga, Josh Burdon e Gar Robinson. Outros carros mereceriam menção honrosa numa classe recheada de grandes nomes e que irá dar um excelente espetáculo.

#43: Inter Europol Competition, ORECA LMP2 07, LMP2: Tom Dillmann, Jon Field, Antonio Felix da Costa, Bijoy Garg

Nos GTP Pro, estarão representadas nove marcas (Corvette, Aston Martin, Lamborghini, Lexus, Porsche, Ford, BMW, Mercedes e Ferrari) com alinhamentos de grande qualidade. Nomes como Antonio Garcia, Alex Sims, Dani Juncadella, Tommy Milner, Nick Catsburg, Scott McLaughlin, Shane van Gisberg (Corvette), Maxime Martin, Luca Stolz, Jules Gounon, Maro Engel ( Mercedes), Albert Costa, Davide Rigon, Miguel Molina (Ferrari), Richard Lietz, Thomas Preining (Porsche), Mike Rockenfeller, Christopher Mies, Frederic Vervisch, Dennis Olsen (Ford) vão estar em pista para tentar vencer nesta muito competitiva classe.

Nos GTD, serão também nove marcas representadas, esperando-se igual nível de competitividade.

Dois portugueses em luta pela vitória

Este ano teremos dois representantes lusos em Daytona, uma pista que já viu contingentes portugueses mais numerosos. Filipe Albuquerque é uma das maiores estrelas do IMSA e vai tentar conquistar a sua quarta vitória, terceira à geral, este ano de regresso aos comandos de um Cadillac. Já António Félix da Costa é um dos favoritos ao triunfo nos LMP2.

Horários

5ª feira

15h05 / 16h35 – Treino livre 1

20h00 / 20h15 – Qualificação

23h30 / 01h00 – Treino livre 2

6ª feira

16h20 / 17h20 – Treino livre 3

Sábado

18h40 – Inicio 24 horas de Daytona

Domingo

18h40 – Final 24 horas de Daytona

