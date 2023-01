24H Daytona: Segundo lugar é um resultado agridoce para João Barbosa | AutoSport

A prova do Ligier #33 de João Barbosa e da equipa Sean Creech Motorsport foi uma verdadeira montanha-russa. Largaram da pole position nos LMP3, estiveram com duas voltas de diferença para todo o pelotão, mas um problema elétrico custou à equipa a oportunidade de levar para casa o cobiçado Rolex e a vitória na corrida. No final, a equipa mostrou perseverança e dedicação, recuperando da paragem de 28 minutos para terminar no segundo posto. Embora uma visita ao pódio de Daytona seja bom, foi um resultado agridoce tal a excelente performance durante grande parte da corrida.

Todos os quatro pilotos da equipa, expressaram o mesmo nível de decepção, mas também a gratidão pelo trabalho árduo e dedicação da equipa durante circunstâncias extremamente difíceis.

“Só serve para mostrar como estes tipos são bons, que nunca abandonam a mentalidade de vencer”, disse Barbosa no final das 24 horas de prova. “O carro estava a trabalhar muito bem, a equipa estava a fazer um trabalho muito bom, ninguém estava a cometer erros e tudo estava bem até que tivemos o problema. Mas é assim que as coisas são. Correr é difícil, mas eles [equipa] fizeram um trabalho tremendo e deveriam estar muito orgulhosos. Não há nada que pudessem fazer ao que acabou por acontecer, é apenas uma dessas coisas das corridas”.

O experiente piloto português assegurou que o resultado acabou por ser ingrato e difícil de aceitar. “Acabámos em segundo pela terceira vez, mas esta é difícil, uma vez que tivemos o ritmo e lideramos a maior parte da corrida. Fomos bastante dominantes, mas infelizmente não resultou. É difícil de engolir”.

Foto: Michael L. Levitt