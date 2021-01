24h Daytona: Robert Kubica e Ferdinand Habsburg na High Class Racing

Mais dois nomes sonantes para as 24h de Daytona, primeira grande prova do ano. Ferdinand Habsburg e Robert Kubica vão juntar-se à High Class Racing.

A corrida de Daytona será a estreia de Kubica num LMP (embora tenha feito testes com ByKolles no seu carro LMP1 em 2016 e com SMP em 2017).

Para Habsburg será um regresso após ter feito a sua estreia na classe em 2018 pela Jota Sport/ Jackie Chan DC Racing juntamente com Ho-Pin Tung, Alex Brundle e o actual campeão da Fórmula E António Felix da Costa.

Esta dupla junta-se a Anders Fjordbach e Mark Patterson.