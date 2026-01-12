24h Daytona: Roar Before the 24 é já no próximo fim de semana
Janeiro é sinónimo de 24h de Daytona e no final desta semana teremos a primeira amostra com o Roar Before de Rolex 24. O tradicional fim de semana de testes oficial do IMSA acontecerá de 16 a 18 de janeiro no Daytona International Speedway, com 60 carros divididos por quatro classes e representação de 12 fabricantes. A organização confirmou 11 protótipos GTP, 13 LMP2, 15 GTD PRO e 21 GTD.
O que é o Roar?
O Roar funciona como teste obrigatório para todas as equipas inscritas nas 24 Horas de Daytona, que se realiza a 24 e 25 de janeiro, e assume particular importância ao servir de última oportunidade para validar afinações, consumos, stints e procedimentos de boxes antes da prova.
Ao longo de três dias, os participantes vão disputar sete sessões de treinos: duas na sexta-feira, três no sábado e uma sessão matinal no domingo. A sétima e última sessão, no domingo à tarde, está reservada exclusivamente a pilotos com classificação Bronze.
A qualificação para a Rolex 24 está agendada para quinta-feira, 22 de janeiro, já na semana da corrida, não sendo realizada durante o Roar.
Os inscritos
A classe rainha conta com 11 entradas e representação de cinco fabricantes: Acura, BMW, Cadillac, Porsche e Ferrari. A Porsche Penske Motorsport, bicampeã absoluta da prova, regressa com o modelo 963, mas com nova formação: Felipe Nasr repete o compromisso, agora acompanhado por Julien Andlauer e Laurin Heinrich.
Temos uma autêntica parada de estrelas nesta categoria, com nomes como Laurens Vanthoor, Kevin Estre Matt Campbell (Porsche), Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens, Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti, Louis Deletraz, Coltou Herta (Cadillac), Dries Vanthorr, Sheldon van der Linde, Robin Frijns, Rene Rast, Marco Wittmann, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello (BMW), Tom Blomqvist, Scott Dixon, Renger van der Zande e Alex Palou (Acura). A lista não fica por aqui, com outros nomes de peso.
Le Mans Prototype 2 (LMP2)
A classe LMP2 apresenta 13 carros, todos com chassis ORECA e motores Gibson. A principal novidade é a retirada da Team Tonis, que reduziu o campo de 61 para 60 carros. Como habitualmente, teremos apenas Orecas 07 em pista, e também aqui há pilotos de valor reconhecido. Malthe Jakobsen, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg, Logan Sargeant, Paul Di Resta, Oliver Jarvis, António Felix da Costa, Harry Tincknell, Pietro Fittipaldi, Nicklas Nielsen, Dane Cameron são apenas alguns dos nomes mais sonantes nesta categoria.
Grand Touring Daytona Pro (GTD PRO) e Grand Touring Daytona (GTD)
As classes GT reúnem 36 carros ao todo: 15 em GTD PRO e 21 em GTD, com representação de 12 fabricantes – Porsche (líder com nove carros), Ferrari, Chevrolet, Mercedes-AMG, BMW, Aston Martin, Ford, Acura, Cadillac, Lamborghini, Lexus e McLaren. António Garcia, Alexander Sims, Tommy Milner, Nicky Catsburg, Scott McLaughlin (Corvette), Mirko Bortolotti, James Hinchcliffe, Marcus Ericsson (Lamborghini), Ben Barnicoat (Lexus), James Calado, Miguel Molina, Daniel Serra, Davide Rigon, Antonio Fuoco (Ferrari), Mike Rockenfeller, Romain Grosjean, Christopher Mies (Ford), Maximilian Goetz, Maro Engel, Will Power, Chaz Mostert, Lucas Auer (Mercedes), Nick Tandy, Ayhancan Guven (Porsche) são alguns dos nomes mais fortes, distribuídos pelos GTD Pro e GTD.
Pilotos portugueses em destaque
Filipe Albuquerque no Cadillac Wayne Taylor Racing
O piloto português Filipe Albuquerque, natural de Coimbra, é um dos representantes lusos no Roar Before the Rolex 24 2026, ao volante do Cadillac V-Series.R da Wayne Taylor Racing. A formação norte-americana confirmou o português como piloto integral para a temporada 2026 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, mantendo a parceria que já se revelou vencedora em edições anteriores.
Albuquerque vai partilhar o cockpit do Cadillac #10 com Ricky Taylor e Will Stevens, uma formação de alto nível. O trio já trabalhou junto anteriormente, numa tripulação já bem oleada e com um potencial tremendo. Depois das dificuldades sentidas em 2025, primeiro ano da equipa com o Cadillac V-Series.R, espera-se que 2026 traga mais performance, já com o joker de evolução aplicado no protótipo. Albuquerque é candidato à vitória nas 24h de Daytona e no campeonato.
António Félix da Costa na Inter Europol Competition
António Félix da Costa está confirmado para a 64.ª edição das 24 Horas de Daytona, ao volante do Oreca 07-Gibson #43 da Inter Europol Competition. O piloto de Cascais integra a formação da Inter Europol Competition, equipa polaca que se prepara para uma campanha de dois carros na classe LMP2 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O #43 será conduzido pelo quarteto composto por Félix da Costa, Tom Dillmann, Jeremy Clarke e Bijoy Garg, mantendo a continuidade da equipa que já competiu juntos em 2025.
A presença de Félix da Costa em Daytona 2026 marca o regresso do piloto português à prova, após uma participação frustrante em 2025. Na edição anterior, o #43 da Inter Europol Competition, então com Félix da Costa no cockpit, foi forçado a abandonar quando liderava a classe LMP2, devido a uma falha na caixa de velocidades do protótipo Oreca.
Manuel Espírito Santo na Pratt Miller Motorsports
O jovem piloto português de 22 anos estreia-se na mítica prova de resistência norte-americana pela Pratt Miller Motorsports, na classe LMP2, ao lado dos irmãos Fittipaldi. Manuel Espírito Santo, natural de Lisboa e um dos mais promissores talentos do automobilismo português, integrando a formação da Pratt Miller Motorsports. O protótipo #73 será conduzido por Manuel Espírito Santo, Chris Cumming (Canadá), Pietro Fittipaldi (Brasil) e Enzo Fittipaldi (Brasil).
A estreia de Manuel Espírito Santo em Daytona 2026 representa um passo significativo na sua carreira, que tem sido marcada por uma rápida ascensão através das categorias de protótipos. Depois de ter começado a sua carreira nos automóveis nos monolugares, competindo no F4 Spanish Championship, antes de se dedicar à resistência.
Depois do sucesso nos LMP3, em 2025, Espírito Santo fez a transição para a categoria LMP2, competindo no European Le Mans Series pela CLX Motorsport (antiga Cool Racing). A sua temporada incluiu um pódio de terceiro lugar nas 4 Horas de Le Castellet, demonstrando a sua adaptação rápida ao nível superior dos protótipos. Daytona é mais uma oportunidade de mostrar o seu talento num palco de relevo.
Próximos passos
Após o Roar, as equipas terão dois treinos na quinta-feira, 22 de janeiro, com a qualificação a meio do dia, um último treino na sexta-feira, 23, e o arranque para a 64.ª edição das 24 Horas de Daytona no sábado, 24, às 13h40 (hora de Lisboa).
O Roar Before the Rolex 24 2026 promete ser o palco de afinações decisivas e de primeiras impressões sobre o equilíbrio competitivo que definirá a temporada IMSA.
Fotos: Jake Galstad, Paulo Maria DPPI, comunicação do pilotos e respetivas equipas, IMSA
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI