24h Daytona – Quando e como ver

A primeira grande prova do ano. Um fim de semana em que poderemos esquecer números trágicos e pandemias e focar-nos na competição a sério. As 24h de Daytona vão para a pista naquela que é a primeira grande prova do ano.

Do lado português temos Filipe Albuquerque a lutar pela vitória à geral e João Barbosa a lutar pelo triunfo na classe LMP3.

Quanto a horários, já hoje os carros vão para a pista com duas sessões de treinos. Na sexta teremos os derradeiros aprontos antes da prova que se inicia no sábado.

Horário:

28 de Janeiro

16:05 – Treino 1 – Todas as classes

20:20 – Treino 2 – Todas as classes, com idas para a pista por categorias

29 de Janeiro

0:15 – Treino 3 – Todas as classes

16:20 – Treino 4 – Todas as classes

30 de Janeiro

20:40 – 24h de Daytona

Poderá ver toda a transmissão da prova através do site https://www.imsa.com/tvlive/