24H Daytona: Problemas no carro de João Barbosa leva à perda da liderança em LMP3 | AutoSport

Entrando a corrida numa nova hora, o Ligier #33 de João Barbosa entrou no pitlane e ficou parado bastante tempo, com os mecânicos a tirarem a cobertura do motor e a trabalhar nos componentes internos do carro. A Sean Creech Motorsport tinha dominado a classe LMP3 até aquele momento, mas o problema obrigou a uma paragem demorada e à perda da liderança.

A equipa trabalha no carro ainda junto ao muro da box, mas o carro que até agora foi líder da classe perdeu já quatro voltas para o Duqueine M30-D08 Nissan #17 da AWA e possivelmente tem até o pódio em risco, visto a situação ainda estar longe de resolvida. A equipa deverá levar o carro para a garagem atrás do muro da box dentro em breve.

O que aconteceu durante a noite, aqui e com os pilotos portugueses neste link. Sobre a abertura da prova pode ler neste texto.

Foto: transmissão da IMSA.tv