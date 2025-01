24h Daytona: Porsche conquista a 20ª, Nick Tandy faz história, em corrida dramática

A Porsche Penske Motorsport assegurou uma vitória emocionante à geral e na classe GTP na 63ª edição das 24h de Daytona, com Felipe Nasr, Nick Tandy e Laurens Vanthoor no Porsche 963 #7 a conquistarem a vitória.

É a 20ª vitória recorde da Porsche em Daytona e o segundo triunfo consecutivo da Penske. Uma corrida intensa, recheada de drama, que terminou com uma batalha épica no final, quando Nasr ultrapassou o colega de equipa Matt Campbell no Porsche #6 (Mathieu Jaminet, Matt Campbell, Kevin Estre) a pouco mais de 20 minutos do fim. O Porsche #7 cruzou a linha de meta com 1,335 segundos de vantagem sobre o Meyer Shank Racing Acura ARX-06 #60 (Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon, Felix Rosenqvist) conduzido por Tom Blomqvist que fez um último stint tremendo, algo já habitual.

O Porsche #6 completou o pódio depois de ter sido ultrapassado por Blomqvist a menos de cinco minutos do fim. A equipa Acura recuperou de incidentes anteriores, incluindo danos depois de um encontro de primeiro grau com as barreiras e penalizações, para garantir o segundo lugar, negando à Porsche uma dobradinha.

A corrida deu intensas batalhas, com o BMW M Hybrid V8 #24 da Team RLL (Philipp Eng, Dries Vanthoor, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello), conduzido por Dries Vanthoor, a desafiar os Porsche nas últimas horas, saindo da disputa pelo triunfo na última hora devido a danos na carroçaria. A tentativa de Vanthoor de assumir a liderança, numa manobra mal calculada, terminou com uma saída de pista e obrigado a regressar às boxes para reparações, perdeu o comboio da vitória, deixando a equipa BMW em quarto lugar, com uma volta a menos, no carro que talvez tenha sido o mais rápido do fim de semana, a par do Porsche.

O Cadillac #10 da Wayne Taylor Racing terminou em quinto e teve de lidar com penalizações (Filipe Albuquerque recebeu um drive through por um toque no BMW #25 já perto do fim) e contratempos. Entretanto, o Porsche privado da JDC-Miller Motorsports superou várias penalizações para terminar em sexto. O BMW #25 terminou em sétimo, já a quatro voltas do líder.

INSIDE THE FINAL HOUR OF THE ROLEX 24! 📺 : NBC and Peacock | @IMSA pic.twitter.com/xWzXQXZ1pE — NBC Sports (@NBCSports) January 26, 2025

A vitória deu a Nick Tandy um histórico “Grand Slam” de vitórias em corridas de 24 horas, tendo anteriormente vencido Le Mans, Nürburgring e Spa-Francorchamps.

#8: Tower Motorsports, ORECA LMP2 07, LMP2: John Farano, Sebastian Alvarez, Sebastien Bourdais, Job Van Uitert

LMP2

Nos LMP2, assistimos a uma intensa disputa e diversas reviravoltas, com a vitória final a cair para Tower Motorsports. A vitória de Sébastien Bourdais, John Farano, Job Van Uitert e Sebastian Alvarez, foi conquistada após uma série de problemas mecânicos e acidentes que afetaram os principais favoritos na fase final da corrida.

No começo das últimas três horas da prova, o #88 da AF Corse (Luis Perez Companc, Dylan Murry, Nicklas Nielsen, Matthieu Vaxiviere), de Nicklas Nielsen, estava no controlo da classe, com uma vantagem considerável sobre o #99 da AO Racing (PJ Hyett, Dane Cameron, Jonny Edgar, Christian Rasmussen) e o Oreca da Tower Motorsports. No entanto, o #88 teve um problema de transmissão e foi forçado a parar, após perder todo o fluido da transmissão devido a uma falha num sensor.

Com a saída de prova da AF Corse, o #99 da AO Racing, com Christian Rasmussen ao volante, assumiu a liderança, mas logo depois enfrentou problemas elétricos durante uma paragem para abastecimento, o que resultou em várias voltas perdidas.

LMP2 battle for second! A little over 4 hours to go, things are picking up. 📺: LIVE NOW ON Peacock 🌎: IMSA TV | IMSA YouTube LIVE! 📻: IMSA Radio@Rolex24Hours | @NBCSports | @MichelinRaceUSA pic.twitter.com/yelOdlHjgb — IMSA (@IMSA) January 26, 2025

A liderança foi então assumida por Bourdais e a Tower Motorsports, mas a competição não terminou aí. A uma hora do final, o #18 da Era Motorsport (Tobi Lutke, Paul-Loup Chatin, David Heinemeier Hansson, Ryan Dalziel) de Paul-Loup Chatin, que estava na disputa, superou Bourdais nos pits após um breve reabastecimento, mas Chatin envolveu-se num incidente com o #52 PR1 Mathiasen Motorsports de Mathias Beche na última meia hora. O incidente resultou em danos aos dois carros e levou o #52 a cumprir um drive-through, devolvendo a liderança para Bourdais.

A partir daí, restou a gerir a corrida, o que Bourdais fez com mestria. Cruzou a linha de meta em primeiro, com Paul di Resta, do #22 da United Autosports (Daniel Goldburg, Paul Di Resta, James Allen, Rasmus Lindh), a garantir o segundo lugar, 44,697 segundos atrás. O #74 da Riley Motorsports (Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon, Felipe Massa) completou o pódio.

O #04 Crowdstrike by APR (George Kurtz, Malthe Jakobsen, Toby Sowery, Colton Herta) terminou em sétimo, a dez voltas de desvantagem depois de um erro de Herta que motivou uma quebra na suspensão traseira, numa fase em que a equipa lutava pela vitória. Assim, a Tower Motorsports conquistou a sua primeira vitória em LMP2, com Bourdais a garantir o seu terceiro triunfo em Daytona em três classes diferentes, enquanto os colegas também celebraram as suas primeiras vitórias no evento.

Para António Félix da Costa a corrida prometeu, mas a caixa de velocidade do Oreca da Inter Europol cedeu pouco depois do meio da corrida, ditando o final prematuro da corrida para o piloto luso.

#65: Ford Multimatic Motorsports, Ford Mustang GT3, GTD PRO: Christopher Mies, Frederic Vervisch, Dennis Olsen

GTD Pro

O Ford Mustang GT3 de Dennis Olsen, compartilhado com Chris Mies e Fred Vervisch, conquistou a vitória nos GTD Pro, após uma emocionante disputa nas últimas horas. Olsen assumiu a liderança final, com 38 minutos para o fim, superando o #4 da Corvette Racing (Tommy Milner, Nicky Catsburg, Nico Varrone) de Nico Varrone. Mesmo com a pressão final do Corvette #3 (Antonio Garcia, Alexander Sims, Daniel Juncadella) de Alex Sims, o piloto norueguês manteve-se firme e defendeu a sua posição até o final.

A corrida ficou marcada pelo confronto BMW vs Corvette. O Corvette #4 estava na luta pela vitória, tal como o BMW #1 (Madison Snow, Neil Verhagen, Connor De Phillippi, Kelvin van der Linde), no entanto, BMW #48 (Dan Harper, Max Hesse, Jesse Krohn, Augusto Farfus), que já não estava a discutir o triunfo, atrapalhou o Corvette de Tommy Milner , beneficiando o BMW #1. Augusto Farfus recebeu uma penalização, mas o incómodo no pit wall da Chevrolet era evidente. A história não ficaria por aí. Já na última meia hora, um toque do #4 (agora pilotado por Nico Varrone) no BMW #1, abriu as portas do triunfo à Ford.

No final, primeira vitória do Ford Mustang GT3 em Daytona, com o Corvette #3 a terminar segundo. O #64 da Ford de Mike Rockenfeller, Seb Priaulx e Austin Cindric ficou em terceiro, enquanto o #1 da Paul Miller Racing terminou em quarto.

#13: AWA, Corvette Z06 GT3.R, GTD: Orey Fidani, Matthew Bell, Lars Kern, Marvin Kirchhofer

GTD:

Na classe GTD, o Corvete #13 da AWA conseguiu uma vitória histórica com o Chevrolet Corvette Z06 GT3.R de Orey Fidani, Lars Kern, Matt Bell e Marvin Kirchhoefer. A equipa superou o Porsche #120 da Wright Motorsports de Adam Adelson, Elliott Skeer, Tom Sargent e Ayhancan Guven por 1.454 segundos, após uma batalha emocionante nas últimas voltas.

Sit back and watch the Heart of Racing, Aston Martin pass 3 cars in one lap! 📺: LIVE NOW ON Peacock & USA Network 🌎: IMSA TV | IMSA YouTube LIVE! 📻: IMSA Radio@Rolex24Hours | @Heart_Of_Racing | @AMR_Official pic.twitter.com/XxPdjN4dEI — IMSA (@IMSA) January 25, 2025

Durante a corrida, o Corvette liderou a maior parte da manhã de domingo, mas um Full Course Caution a duas horas do fim trouxe uma reviravolta. O Porsche #120 assumiu a liderança, mas uma série de trocas de posições, levaram a um final renhido. Após um duelo acirrado com o Aston Martin #27 da Heart of Racing (Tom Gamble, Casper Stevenson, Zacharie Robichon, Mattia Drudi) , Matt Bell conseguiu se manter à frente e garantir a vitória para a equipa AWA.

O Porsche 911 GT3 R #120 acabou em segundo, enquanto o No. 27 Aston Martin de Drudi completou o pódio em terceiro.

FOR THE LEAD!!! 📺: LIVE NOW ON Peacock 🌍: IMSA TV | IMSA YouTube LIVE! 📻: IMSA Radio@Rolex24Hours | @waynetaylorrcng pic.twitter.com/axlLUcW5bH — IMSA (@IMSA) January 26, 2025

Foto: Michael L. Levitt, Jake Galstad