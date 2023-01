24H Daytona: Em estreia na prova, Guilherme Oliveira foi o escolhido para o arranque | AutoSport

Guilherme Oliveira é o mais jovem piloto português a competir nas míticas 24 Horas de Daytona e estevem em bom nível durante a sessão de qualificação do ‘Roar before the Rolex 24’ da semana passada. Agora prepara-se para o enorme desafio que será competir na 61ª edição da prova norte-americana aos comandos do Ligier #43 da MRS GT-Racing, uma experiência que está a encantar o jovem piloto, tanto dentro de pista como fora dela. E quem sabe se o futuro de mais um piloto português não passará pelos EUA?

Além de ter sido o escolhido para estar aos comandos do Ligier LMP3 da equipa alemã na qualificação, Guilherme Oliveira foi também nomeado para fazer o arranque da grande corrida de 24 horas, que começa este sábado, às 18h40 em Portugal continental.

Durante esta semana, Guilherme Oliveira e os seus companheiros de equipa, o mexicano Sebastián Álvarez (3º classificado do ELMS em 2022), o norte-americano James French (antigo vencedor de Daytona na categoria LMP2), e o singapurense Danial Frost, concentraram-se em evoluir o set-up do Ligier nas sessões de treinos, auxiliando os técnicos da MRS na descoberta do protótipo francês. A performance de Guilherme Oliveira na ROAR vai permitir à equipa partir do 4º lugar entre os LMP3, mas o jovem piloto português tem consciência do enorme desafio que Daytona representa.

“Estas corridas ganham-se nas últimas três horas”, refere o piloto. “Arrancar não será problema, já tenho essa experiência do ELMS. O segredo aqui será gerir muito bem o carro e o tráfego, pois um LMP3 não foi concebido para uma corrida de 24 horas. Temos sobretudo de evitar toques com outros carros e gerir muito bem a mecânica na primeira metade da prova, para conseguirmos ter carro na fase decisiva. Nos treinos pude pilotar à noite e percebi que a iluminação aqui é bastante diferente daquela que tive nas 4 Horas do Dubai, a outra prova onde corri à noite. Daytona é uma pista mesmo muito interessante, porque a zona da oval é bastante larga e com um banking pronunciado, que não dá para perceber totalmente na televisão, mas depois o infield é estreito e muito técnico, o que aumenta o desafio, sobretudo com mais de 60 carros em pista. Mas correr aqui a 300 km/h, que é o limite do carro, à noite e com este ambiente, é mesmo muito especial”, afirmou Guilherme Oliveira, que esta sexta-feira também participou na sessão de autógrafos oficial. “É incrível, os terrenos à volta do circuito já estão completamente cheios de caravanas e tendas e nota-se que há muitas pessoas que tiram férias para virem para aqui acampar durante a semana da prova. O ambiente fora da pista é simplesmente fantástico, o que torna a experiência dos pilotos ainda mais memorável. Gostava muito de chegar ao final da prova, no domingo, e completar esta experiência fantástica na minha carreira e na minha vida”, concluiu.