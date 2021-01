24h Daytona, João Barbosa: “Houve outras situações muito mais importantes do que as corridas”

2020 foi um ano de grandes desafios para muitas pessoas, e João Barbosa também viveu momentos desafiantes.

O piloto português iniciou uma nova etapa na sua carreira com a JDC-Miller Motorsports, uma equipa que contava com o talento e a experiência de Barbosa para crescer e chegar ao topo. As primeiras indicações foram boas com pódio logo em Daytona. Tudo parecia bem encaminhado num projeto que era inicialmente a dois anos, mas a meio da época Barbosa saiu da equipa.

Com a sua esposa a enfrentar sérios desafios médicos em casa, e sem a disponibilidade mental para estar a 100% na competição, ele e a equipa JDC escolheram separar-se para permitir um foco ininterrupto onde era mais necessário.

“Bem, foi definitivamente um ano desafiante”, disse Barbosa à RACER. “Para conduzir um DPi, é necessário estar 100% empenhado, o foco tem de estar 100% lá, e a época começou muito bem”, disse ele. “A meio da época, atingimos uma situação difícil em que as coisas não estavam realmente a funcionar. Para mim, a dada altura, não conseguia ligar-me. Era muito difícil estabelecer uma ligação com alguém, mesmo com o Christian ou com a equipa, e aqueles tipos que eu conhecia há muito tempo, faltava ali qualquer coisa. Havia alguns problemas com a minha mulher, ela passou por um período realmente difícil. Não quero entrar muito nisso, mas houve outras situações que foram muito mais importantes do que as corridas”.

Com o periodo mais negativo superado, Barbosa volta para fazer o que mais gosta e o que melhor saber fazer… pilotar um carro de competição. Vai fazê-lo na Sean Creech Motorsport em LMP3, onde irá voltar a sentir as sensações da competição e voltar a sorrir:

“Estou super feliz e a minha família está feliz por poder voltar às corridas”, disse ele. “Foi o que eu fiz toda a minha vida. Penso que ainda tenho muito para dar. Não sinto que perdi a minha capacidade de pilotar ao mais alto nível. Por vezes, são apenas algumas coisas que se metem no caminho e é assim que as coisas são. Se eu sentisse que tinha perdido a capacidade de contribuir para uma equipa ou então se eu não achasse que era capaz de o fazer, então eu seria o primeiro a sair. Mas sinto que ainda sou 100% capaz de alcançar e conduzir bem, como sempre fiz. A minha família e a minha esposa, os meus filhos, apoiam-me a cem por cento com este novo programa, por isso estou muito, muito contente com o resultado”.

Que Barbosa tenha o regresso que merece à competição e que faça o costume… nos encha de orgulho e leve a bandeira nacional mais longe.