24H Daytona, Hora 15: Sorte diferente para os portugueses | AutoSport

Depois de mais de metade das 24 Horas de Daytona terem sido concluídas, a sorte dos pilotos portugueses mudou bastante. Problemas no Acura ARX-10 de Filipe Albuquerque fê-lo atrasar em relação ao líder da GTP, a classe principal do Sportscar Championship da IMSA, mas o pior aconteceu ao estreante Guilherme Oliveira.

Guilherme Oliveira ficou de fora depois de decorridas 12 horas de corrida com o Ligier #43 da MRS GT-Racing ter um princípio de incêndio na traseira do protótipo. Ainda na classe LMP3, João Barbosa ainda está em boa posição de vencer a corrida com os seus companheiros do Ligier #33 da Sean Creech Motorsports.

Entre os GTP e na luta pela vitória à geral, problemas técnicos levaram o Acura #10 de Albuquerque, Ricky Taylor, Louis Deletraz e Brendon Hartley ter perdido duas voltas para o líder, que podem ser anuladas com a estratégia da equipa e o ritmo imposto pelos pilotos no que falta da corrida.

O Oreca #4 da CrowdStrike Racing operado pela Algarve Pro Racing (George Kurtz/ Matt McMurry/ Ben Hanley/ Esteban Gutierrez) segue na liderança dos LMP2 (a 9h30 do final da corrida) depois de também ter tido problemas nos turnos noturnos que obrigaram a paragens não programadas na box.

Foto: Jake Galstad