24H Daytona, Hora 1: Tom Blomqvist mantém liderança | AutoSport

Tom Blomqvist no Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian manteve a liderança do pelotão das 24 Horas de Daytona durante toda a primeira hora de corrida, mesmo depois de terem efetuado a primeira paragem programada na box. Já com um período de ‘Full Course Yellow’, os problemas não foram muitos durante a primeira hora de prova, mas o BMW M Hybrid V8 #25 de Nick Yelloly é para já, o primeiro carro com problemas e está parado.

Ricky Taylor no Acura ARX-06 #10, companheiro de Filipe Albuquerque, teve uma primeira meia hora em que perdeu posições, mas ocupa atualmente o segundo posto da classificação geral, tendo já parado uma vez na box.

Em LMP2 continua a ser Ben Keating no Oreca #52 que mantém o primeiro lugar, enquanto nos LMP3 é o Ligier JS P320-Nissan #36 lidera depois das paragens na box. O #33 de João Barbosa segue no segundo posto. Entre os GT’s, o Aston Martin Vantage GT3 #23 (Ross Gunn/Alex Riberas/David Pittard) lidera nos Pro e o Mercedes-AMG GT3 #32 (Mike Skeen/Mikael Grenier/Maxi Gotz/Kenton Koch) é o primeiro classificado nos GTD.

Tom Blomqvist manteve a liderança após a bandeira verde que deu início à 61ª edição das 24 horas de Daytona e da nova era na resistência mundial. O piloto do Acura ARX-06 #60 conseguiu aumentar a vantagem sobre o Felipe Nasr no Porsche 963 #7, mas Ricky Taylor no Acura #10 perdeu o terceiro posto logo nos instantes iniciais para Sébastien Bourdais no Cadillac #01, ainda antes do primeiro período de ‘Full Course Yellow’ (FCY)devido à paragem do Oreca 07-Gibson #8 da Tower Motorsports com John Farano ao volante.

Após o curto período de FCY, Bourdais foi capaz ainda de ultrapassar Nasr e assumir a vice-liderança. Ainda com menos de meia hora de corrida, Blomqvist tinha 3.666s para Boourdais, enquanto Nasr era pressionado por Taylor.

Nos LMP3, Nico Pino, companheiro de equipa de João Barbosa no Ligier #33 da Sean Creech Motorsport, mantinha a liderança da classificação, enquanto Guilherme Oliveira era terceiro no Ligier #43 da MRS GT-Racing. Nos LMP2 era Ben Keating que mantinha o primeiro posto com o Oreca #52 da PR1/Mathiasen Motorsports, enquanto Maro Engel liderava os GTD no Mercedes-AMG GT3 #79 da WeatherTech Racing.

Perto de atingir a primeira meia hora, Ricky Taylor cometeu um erro e perdeu tempo, e o terreno que tinha conquistado sobre o Porsche de Nasr, sendo ainda ultrapassado por Nick Tandy no Porsche 963 #6, passando a ocupar o quinto posto da classificação. Taylor foi atrás do prejuízo e algumas voltas depois conseguiu, com uma boa manobra sobre Tandy, recuperar o quarto posto.

Nick Tandy continuou a perder terreno e ficou à mercê do Cadillac #31 da Action Express Racing pilotado por Pipo Derani. À entrada para a curva 1, os seguiam tão juntos que houve um toque entre os dois carros, levando-os a seguir um pouco pela escapatória, com Derani à frente de Tandy.

Depois 22 voltas completadas pelos LMP2 – ou cerca de 40 minutos de corrida – começaram os carros desta classe a realizar as primeiras paragens, com François Perrodo no Oreca 07-Gibson #88 da AF Corse e Eric Lux no #51 da Rick Ware Racing a serem os primeiros a parar. Depois destes, todos os concorrentes da categoria foram parando.

Sem parecer uma paragem programada, Frederik Schandorff passou no pitlane para ser substituído aos comandos do McLaren 720S GT3 #70 da Inception Racin por Brendan Iribe.

Ainda antes de fechar a primeira hora de corrida, na classe principal do campeonato da IMSA, a GTP, Ricky Taylor ultrapassou Felipe Nasr e passou a ocupar o terceiro posto no Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport.

Também ainda antes do final da primeira hora, Guilherme Oliveira deu o seu lugar no Ligier #43 a Sebastian Alvarez.

Entre os GTP, o Cadillac #02 com Alex Lynn da Cadillac Racing foi o primeiro a parar, com cerca de 52 minutos da corrida decorridos, apenas para combustível. Por esta altura também Nico Pino no Ligier #33 da Sean Creech Motorsports parou para dar lugar a Lance Willsey.

O líder parou com 55 minutos decorridos da corrida, mantendo-se Blomqvist aos comandos do Acura #60 apenas para combustível. Depois das paragens, Taylor assumiu o segundo posto, com Lynn no terceiro lugar.

Os primeiros problemas para um concorrente da classe GTP ocorreu muito perto do final da primeira hora, com o BMW M Hybrid V8 #25 com Nick Yelloly aos comandos a ficar parado fora de pista. Espera-se se para ver se o carro poderá regressar à corrida.