24h Daytona, H23: Porsche vs BMW continua, drama em LMP2 e GTD Pro

A duas horas do final, a corrida estava sob um Full Course Yellow depois do carro #88 AF Corse ORECA LMP2 07 ter parado na International Horseshoe. Matthieu Vaxiviere, que liderava a categoria LMP2, estava visivelmente devastado quando saiu do carro que entregou a alma ao criador.

A classe GTD PRO assistiu a um intenso drama envolvendo o BMW n.º 1 da Paul Miller Racing e o Corvette Racing Z06 GT3.R. n.º 4. Connor De Phillippi e Tommy Milner estavam a lutar pela liderança, mas o BMW n.º 48, conduzido por Augusto Farfus, interferiu bloqueando Milner repetidamente. Farfus recebeu uma penalização de drive-through pelas suas ações, mas antes de a cumprir, ocorreu um contacto entre Milner e De Phillippi, danificando a traseira do Corvette. O #4 teve de ir às boxes para reparações, uma vez que a fita adesiva não era suficiente para manter a carroçaria unida. Milner, claramente irritado, criticou as táticas da equipa BMW #48, chamando-lhes anti-desportivas e indignas das corridas de resistência.

Antes da advertência, Kevin Estre no Porsche Penske Motorsport 963 #6 tinha assumido a liderança da geral depois de ultrapassar o Porsche Penske #7 de Nick Tandy. Philipp Eng no BMW M Hybrid V8 #24 estava em segundo, com Felipe Nasr a pilotar o Porsche #7 em terceiro. Tom Blomqvist estava em quarto no MSR Acura #60.

Na categoria LMP2, Jonny Edgar, no ORECA #35 da AO Racing, assumiu a liderança, seguido por Rasmus Lindh, no ORECA #22 da United Autosports USA, e Job van Uitert, no carro #8 da Tower Motorsports.

Na GTD PRO, o BMW #1 da Paul Miller Racing continuava a liderar, com Christopher Mies no Ford Mustang GT3 #65 e Sebastian Priaulx no Ford Mustang GT3 #64 a perseguirem-no em segundo e terceiro, respetivamente. Entretanto, Fabian Schiller é quarto no Mercedes-AMG GT3 #69 da GetSpeed.

A categoria GTD está a ser liderada por Matt Bell no Corvette #13 da AWA, com Philip Ellis no Mercedes-AMG GT3 #57 da Winward Racing logo atrás, em segundo. Elliott Skeer, no Porsche #120 da Wright Motorsports, mantém-se em terceiro à medida que a corrida se aproxima da reta final. Com intensas batalhas em todas as classes, as duas últimas horas prometem ser dramáticas.

A uma hora do fim, a Porsche Penske Motorsport lidera a corrida com a entrada na última hora de corrida a ser feita também com FCY. O Porsche #6, conduzido por Matt Campbell, lidera após uma paragem para abastecimento de combustível, seguido pelo carro #24 da BMW M Team RLL pilotado por Dries Vanthoor. Felipe Nasr, no Porsche #7, está em terceiro depois de ter optado por pneus e combustível na última paragem nas boxes. A luta Porsche vs BMW tem sido intensa, com o BMW a tentar chegar à liderança, mas é o #6 na frente, seguido do #24 e do #7, agora que estamos em FCY.

Em LMP2, uma reviravolta dramática aconteceu quando o ORECA 07 da AO Racing #99 sofreu uma suspeita de problema elétrico, acabando com as suas esperanças de vitória. Este facto deu a liderança ao ORECA #8 da Tower Motorsports, com Sébastien Bourdais a ficar pouco à frente de Paul di Resta no carro n.º 22 da United Autosports, e Mathias Beche no PR1 da Mathiasen Motorsports logo atrás, em terceiro.

A GTD PRO continua ferozmente competitiva, com os sete primeiros carros separados por apenas sete segundos. O BMW n.º 1 da Paul Miller Racing, conduzido por Kelvin van der Linde, mantém a liderança, seguido por Laurin Heinrich no Porsche n.º 77 da AO Racing, Nico Varrone no Corvette n.º 4 e Chris Mies no Mustang n.º 65 da Multimatic.

Em GTD, Ayhancan Guven levou o Porsche #120 da Wright Motorsports à liderança, com Lucas Auer no Mercedes-AMG #57 da Winward Racing em segundo. A manobra arrojada de Danny Formal no reinício posicionou o Lamborghini #45 da Wayne Taylor Racing como um sério concorrente em terceiro. O cenário está montado para uma hora final emocionante em todas as categorias.

