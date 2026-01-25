24h Daytona, h22: Porsche segue na frente, Albuquerque fora de combate
A fase final das 24 Horas de Daytona ficou marcada por sucessivas mudanças na liderança, múltiplas neutralizações e vários abandonos mecânicos, numa corrida que passou por uma fase de nevoeiro intenso e terminou esse período crítico com a Porsche Penske Motorsport novamente em posição dominante. Entre estratégias divergentes, incidentes em LMP2 e reviravoltas nas categorias GT, a luta pela vitória manteve-se aberta até perto das derradeiras duas horas.
Com cinco horas por disputar, Matt Campbell colocou o Porsche 963 n.º 6 da Porsche Penske Motorsport na frente após uma ronda de paragens em bandeira verde, apesar de o carro continuar a rodar com danos no fundo do lado direito. Felipe Nasr mantinha o Porsche n.º 7 em segundo, enquanto o BMW M Hybrid V8 n.º 25 da Team WRT, então entregue a Kevin Magnussen, seguia a mais de 20 segundos. Os Cadillac Wayne Taylor Racing n.º 40 e n.º 10, pilotados por Jordan e Ricky Taylor, completavam o top-5.
Na LMP2, a liderança passou para Nolan Siegel no Oreca 07 Gibson n.º 343 da Inter Europol Competition após as paragens, com António Félix da Costa no n.º 43 e Sébastien Bourdais no Oreca n.º 8 da Tower Motorsports logo atrás. Em GTD Pro, o Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 4 da Corvette Racing by Pratt Miller Motorsport comandava, enquanto o Corvette n.º 3 sofreu um golpe grave quando Antonio García perdeu a suspensão traseira direita e caiu para fora da luta pela vitória.
Pouco depois, novo Full Course Yellow baralhou a classificação geral após um toque entre Sébastien Bourdais e Logan Sargeant, que deixou o Oreca n.º 18 da Era Motorsport imobilizado com problemas no motor de arranque. O BMW M Hybrid V8 n.º 25 da WRT, agora conduzido por Marco Wittmann, aproveitou para ficar em pista e assumiu a liderança geral, seguido pelos Porsche 963 n.º 7 e n.º 6, com Jordan Taylor a cair para quarto no Cadillac n.º 40.
À medida que o nevoeiro dissipava, a Porsche Penske Motorsport voltou a impor-se: Kévin Estre recolocou o Porsche n.º 6 no comando, seguido de perto por Julien Andlauer no n.º 7, enquanto os BMW n.º 25 e n.º 24 da WRT ocupavam o terceiro e quarto lugares e Earl Bamber era quinto no Cadillac Whelen V-Series.R n.º 31.
Na LMP2, Malthe Jakobsen colocou o Oreca n.º 04 da CrowdStrike Racing by APR na frente depois de ultrapassar António Félix da Costa, embora novas paragens voltassem a aproximar os carros da Inter Europol. Em GTD Pro, Nico Varrone manteve o Corvette n.º 4 no topo, pressionado pelo Porsche Manthey n.º 911 de Ayhancan Güven e pelo BMW M4 GT3 EVO n.º 1 da Paul Miller Racing. Na GTD, Robby Foley liderava com o BMW n.º 96 da Turner Motorsport, seguido pelos Aston Martin da Heart of Racing e pelos Porsche da Manthey.
Já dentro das duas últimas horas, outra neutralização foi provocada pelo Ford Mustang GT3 n.º 64 da Ford Racing, que sofreu uma provável avaria de motor, tornando-se o sétimo abandono da prova. A Porsche Penske dividiu estratégias entre os seus dois carros: o Porsche n.º 7 parou de imediato, enquanto o n.º 6 ficou em pista e regressou mais atrás, permitindo a Julien Andlauer assumir novamente a liderança na relançada, seguido pelos BMW n.º 24 e n.º 25 da WRT, pelo Cadillac n.º 31 e pelo Acura ARX-06 n.º 60 da Meyer Shank Racing.
Pouco depois, a Cadillac Wayne Taylor Racing sofreu um golpe fatal quando o Cadillac V-Series.R n.º 10 abandonou com problemas mecânicos, acabando com as aspirações da equipa à vitória absoluta. Em LMP2, Alex Quinn mantinha o Oreca n.º 04 no comando, pressionado pelos Inter Europol n.º 43 e n.º 343. No GTD Pro, a Manthey beneficiou da neutralização para colocar o Porsche n.º 911 na frente, enquanto uma penalização a James Calado no Ferrari n.º 033 da Triarsi Competizione promoveu o BMW n.º 1 da Paul Miller e o Mercedes-AMG n.º 48 da Winward Racing. Na GTD, Nicki Thiim colocou o Aston Martin n.º 44 da Magnus Racing na liderança, com a Heart of Racing a assegurar a segunda posição.
Nas contas dos portugueses, Albuquerque está arredado da vitória e de um bom resultado, enquanto Félix da Costa ainda está na luta pela vitória nos LMP2. O #73 de Manuel Espírito Santo também já está fora de combate, numa estreia positiva, mas que não terminou como todos desejávamos.
Foto: IMSA – Jake Galstad
