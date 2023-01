24H Daytona, H22: Mais problemas para a Porsche | AutoSport

Um período de ‘Full Course Yellow’ quando faltavam cerca de três horas e meia para o final da corrida animou prova que estava a ser repetitiva na classificação da classe GTP. Numa manobra que não correu bem à Wayne Taylor RAcing w/Andretti Autosport, o Acura ARX-06 #10 perdeu a oportunidade de recuperar uma volta aos três carros que lideravam a classificação, tendo visto Nick Tandy no Porsche 963 #6 a ultrapassá-lo no pitlane e a conseguir no recomeço da corrida ultrapassar o líder e recuperar para uma volta de atraso. Correu bem à Porsche, que passou a ter um carro entre os quatro primeiros, correu mal à equipa de Filipe Albuquerque, que ainda por cima ficou atrás do pelotão dos GTP.

O bom desempenho do Porsche 963 #6 nesta fase da corrida terminaria pouco depois, já com menos de três horas para o final da prova, quando Tandy teve de levar o carro para a box depois de duas paragens em pista e de ter saído muito fumo da traseira do LMDh alemão. Com tão pouco tempo para o final das 24 Horas de Daytona, será difícil ver o Porsche regressar à pista. Uma péssima estreia da Porsche na nova era da resistência.

Quem ainda lidera é o Acura #60 com Simon Pagenaud ao volante, com menos de 1 segunde de vantagem para o Cadillac #01 de Sebastien Bourdais, enquanto Earl Bamber é o terceiro classificado no Cadillac #02. Filipe Albuquerque está aos comados do Acura #10 da Wayne Taylor Racing w/Andretti Autosport.

O resumo das horas anteriores pode ser lido aqui. O que aconteceu durante a noite, aqui e com os pilotos portugueses neste link. Sobre a abertura da prova pode ler neste texto.

Entrando nas últimas 4 horas de corrida, e depois de várias horas sem qualquer ‘Full Course Yellow’, Anders Fjordbach perdeu o controlo do Oreca #20 da High Class Racing e bateu com violência nas proteções do traçado na zona da Chicane Le Mans num acidente algo estranho.

Depois de Fjordbach ser encaminhado para o centro médico do circuito e o carro retirado do local do acidente, a corrida regressou à condição de bandeira verde, com Sebastien Bourdais a liderar o pelotão no Cadillac V-LMDh #01. Os três carros que estavam no topo da classificação, o Cadillac #01 e #02, assim como o Acura ARX-06 #60 pararam durante o FCY, enquanto os restantes GTP não o fizeram para tentar recuperar uma volta aos líderes. O Acura #10 com Louis Deletraz foi parado depois dos GTD o fazerem, mas a equipa demorou um pouco mais e quando o piloto ia a sair do pitlane, teve de esperar que lhe dessem autorização uma vez que o pelotão vinha a passar atrás do Safety Car. Uns segundos antes e o Acura #10 tinha recuperado uma volta, assim ficou atrás de todo o pelotão com duas voltas de atraso para o líder na GTP e ainda atrás do Porsche 963 #6 de Nick Tandy, que por sua vez tinha conseguido sair pouco antes do Safety Car e recuperado uma volta que tinha de atraso.

Sem o SC em pista, Simon Pagenaud no Acura #60 recuperou a liderança, não sem os dois Cadillac, o #01 e #02, tentarem responder ao ataque. Pagenaud conseguiu escapar aos mais diretos perseguidores, tendo como companhia apenas o Porsche 963 #6, que tentava ultrapassar o líder. Tandy conseguiu ultrapassar o Acura #60 e recuperava desta forma uma volta ao primeiro classificado e passou a estar no quarto posto da classificação. Caso houvesse um novo FCY esta manobra seria muito importante, porque colocaria o Porsche junto aos três carros da frente.

Entrando nas últimas 3 horas de prova, Tandy voltou a ter um problema com o Porsche 963 que rapidamente o piloto tratou, mas o carro germânico ficou parado durante alguns segundos em pista. O mesmo acabou por acontecer na volta seguinte. Ironicamente, o carro que mais precisava de um novo FCY foi o que o causou. Tandy teve de regressar à box a uma velocidade muito baixa depois de sair muito fumo da traseira do Porsche #6.

Após a entrada passar de novo à condição de bandeira verde, Filipe Albuquerque passou a ocupar o volante do Acura #10 e passou a estar novamente a uma volta dos líderes, com o Acura #60, ainda com Pagenaud aos comandos, no primeiro lugar da classificação.

Entre os LMP2, as paragens reagrupam o pelotão. O Oreca #88 da AF Corse (François Perrodo/ Matthieu Vaxiviere/ Julien Canal/ Nicklas Nielsen) entrou na contenda ao liderar a classe com o #04 da CrowdStrike Racing by APR no quarto posto. O #52 da PR1/Mathiasen Motorsports (Ben Keating/ Paul-Loup Chatin/ Alex Quinn/ Nicolas Lapierre) está no segundo lugar e o #35 da TDS Racing no terceiro lugar, com margens muito curtas a separar todos os concorrentes.

Em LMP3, sem possibilidade de lutar pela vitória, o Ligier #33 da Sean Creech Motorsport, de João Barbosa, conseguiu ultrapassar o Ligier #38 da Performance Tech Motorsports (John DeAngelis/ Connor Bloum/ Cameron Shields/ Christopher Allen) e ocupa o segundo posto da classificação, ainda a 14 voltas do Duqueine M30-D08 Nissan #17 da AWA que passou para liderança depois dos problemas no #33.

No pelotão dos carros de GT, as lutas são constantes pelos primeiros lugares na GTD e GTD Pro. O Lexus RC F GT3 #14 da Vasser Sullivan (Jack Hawksworth/ Ben Barnicoat/ Mike Conway) passou a ocupar o primeiro lugar dos GTD Pro, apenas com 1.5s para o Mercedes AMG GT3 Evo #79 da Weathertech Racing, enquanto o Aston Martin Vantage GT3 #27 da Heart of Racing Team é líder nos GTD, com mais de 8s de diferença para o segundo classificado, o Mercedes AMG GT3 Evo #57 da Winward Racing.

