24h Daytona, H21: Porsche segue na frente, BMW ameaça

A três horas do fim da Rolex 24 at Daytona, o Porsche Penske Motorsport 963 #6 (Mathieu Jaminet, Matt Campbell, Kevin Estre) liderava a classe GTP, depois do Porsche #7 (Felipe Nasr, Nick Tandy, Laurens Vanthoor), conduzido por Nick Tandy, ter entrado nas boxes. Mathieu Jaminet mantinha a vantagem para o Porsche #6 sobre Philipp Eng no BMW #24 (Philipp Eng, Dries Vanthoor, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello) e Colin Braun no Acura #60 da Meyer Shank Racing (Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon, Felix Rosenqvist), embora se esperasse que as paragens nas boxes alterasse a ordem. A ordem nesta altura é o #7 na frente seguido do #6, com os dois Porsche na frente, com o #24 na terceira posição. Kevin Magnussen, que esteve aos comandos do #24 colocou o carro na segunda posição e agora, com Eng ao volante, a distância para os Porsche ainda é possível de recuperar. O #10 de Filipe Albuquerque está ainda na sexta posição, a três voltas do líder.

Nos LMP2, o ORECA #99 da AO Racing (PJ Hyett, Dane Cameron, Jonny Edgar, Christian Rasmussen) caiu para terceiro depois de uma penalização por incumprimento da pressão dos pneus, dando a liderança a Nicklas Nielsen no ORECA #88 da AF Corse (Luis Perez Companc, Dylan Murry, Nicklas Nielsen, Matthieu Vaxiviere). O carro #8 da Tower Motorsports é o segundo, com Paul di Resta em quarto pela United Autosports (Daniel Goldburg, Paul Di Resta, James Allen, Rasmus Lindh).

Nos GTD Pro o Ford Mustang GT3 #65 (Christopher Mies, Frederic Vervisch, Dennis Olsen) de Chris Mies lidera, seguido do Porsche #77 (Laurin Heinrich, Klaus Bachler, Alessio Picariello) de Bachler e do Corvette #91 (Ben Keating, Connor Zilisch, Scott McLaughlin, Shane van Gisbergen) de Zilisch.

Na GTD, Marvin Kirchhöfer continua a liderar com o Corvette #13 da AWA, seguido de Philip Ellis no Mercedes-AMG #57 e de Elliott Skeer no Porsche #120.

Foto : Jake Galstad