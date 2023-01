24H Daytona, H20: Tudo igual na frente do pelotão, tudo mal para Barbosa | AutoSport

Chegando às últimas quatro horas de corrida da 61ª edição das 24 Horas de Daytona, mais uma má notícia para as cores lusas em prova. O Ligier #33 de João Barbosa perdeu a liderança confortável que tinha em LMP3 depois de um problema no carro que demorou bastante a ser resolvido. Dentro do protótipo imobilizado, o companheiro de equipa do piloto português, Nolan Siegel viu o Duqueine M30-D08 Nissan #17 da AWA a assumir o primeiro posto da classe. O #33 regressou à corrida no terceiro lugar, mas a 17 voltas do líder.

Durante o período a noite deu lugar ao dia em Daytona, a liderança da corrida mantém-se em discussão entre os Cadillac V-LMDh #01 (Sebastien Bourdais/Renger van der Zande/Scott Dixon) e o Acura ARX-06 #60 (Tom Blomqvist/Colin Braun/Helio Castroneves/Simon Pagenaud). Os dois carros vão-se revezando no primeiro lugar conforme as suas paragens programadas, estando neste momento o #01 à frente do #60 com cerca de 50s de diferença.

Alex Lynn segue no terceiro posto aos comandos do Cadillac #02 com Louis Deletraz ao volante do Acura #10 (de Filipe Albuquerque) no quarto posto, mas a duas voltas do líder. Nyck Tandy é quinto no Porsche 963 #6 ainda mais atrás.

Em LMP2, o Oreca #04 operado pela Algarve Pro Racing para a CrowdStrike Racing lidera com cerca de 35s para o #35 da TDS Racing. Nos GTD a luta é entre os Aston Martin Vantage GT3 #27 da Heart of Racing Team que lidera e o Mercedes AMG GT3 Evo #57 da Winward Racing. Em GTD Pro, o Corvette C8.R GTD #3 da Corvette Racing ocupa o primeiro posto da classe, mas com pouco mais de 10 segundos de vantagem sobre o Mercedes #79 da Weathertech Racing.

O resumo das duas horas anteriores pode ser lido aqui. O que aconteceu durante a noite, aqui e com os pilotos portugueses neste link. Sobre a abertura da prova pode ler neste texto.

Sem muitos acontecimentos na frente da corrida durante a 17ª hora de prova, os três primeiros continuaram a ser o Cadillac #01, o Acura #60 e o Cadillac #02, enquanto Brendon Hartley e depois Ricky Taylor aos comandos do Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing w/Andretti Autosport – o carro de Filipe Albuquerque – encurtaram a diferença para o quarto classificado, o BMW M Hybrid V8 #24 (Augusto Farfus/ Philipp Eng/ Marco Wittmann/ Colton Herta), que estava a duas voltas dos líderes. Faltavam cerca de 10 minutos para o final dessa hora de corrida quando Taylor deixou para trás o BMW conduzido por Marco Wittmann, assumindo o quarto lugar. Os dois Porsche 963 e o Cadillac #31 estavam longe e parecem fora da disputa pelos lugares da frente, mas até ao final ainda muito pode acontecer.

Nas classes LMP2 e LMP3 as cores lusas estavam na frente das respetivas classes. O Oreca #04 operado pela Algarve Pro Racing para a CrowdStrike Racing seguia na frente à passagem de hora em LMP2, com a pressão do #35 da TDS Racing (Francois Heriau/ Giedo van der Garde/ Josh Pierson/ Job van Uitert). Já o Liger #33 de João Barbosa conseguiu aumentar a vantagem para o Duqueine M30-D08 Nissan #17 da AWA (Anthony Mantella/ Wayne Boyd/Nicolas Varrone/ Thomas Merrill), passando a roda duas voltas à frente do seu mais direto perseguidor, depois de terem estado em discussão durante parte da noite em Daytona.

As diferenças nos GTD e GTD Pro também eram mais curtas. O Mercedes AMG GT3 Evo #57 da Winward Racing liderava nos GTD com cerca de cinco segundos sobre o Aston Martin Vantage GT3 #27 da Heart of Racing, enquanto o Mercedes #79 da Weathertech Racing tinha cerca de 10s. de terreno para o segundo classificado, o Corvette C8.R GTD #3 da Corvette Racing (Antonio Garcia/ Jordan Taylor/ Tommy Milner).

Com cerca de meia decorrida na 18ª hora de corrida, o Porsche 963 #7 voltou a ser empurrado para a garagem da Penske Porsche Motorsport. Uma estreia a meio gás do Porsche 963.

A outra marca alemã também teve problemas na classe GTP. A BMW M Team RLL tinha ainda um dos BMW M Hybrid V8 na frente da corrida, no quarto lugar estava o #24 depois de problemas iniciais sérios no #25, mas durante este período o LMDh alemão perdeu duas posições, baixando para o sexto lugar. Enquanto isso, o Acura ARX-06 #10 subiu uma posição, para 4º a duas voltas dos líderes, assim como o Porsche 963 #6, que estava a quatro voltas do primeiro lugar.

Ainda dentro deste período, o segundo classificado da classe GTD, o Aston Martin Vantage GT3 #27 da Heart of Racing Team com Marco Sorensen ao volante ficou parado em pista, tendo o piloto conseguido voltar à corrida. Talvez um problema elétrico ou eletrónico tivesse obrigado o piloto a parar e a fazer ‘reset’ ao carro britânico. Perdeu duas posições para dois carros da classe GTD Pro, mas sem consequência na sua categoria, a não ser ficar ainda mais longe do líder Mercedes AMG GT3 Evo #57 da Winward Racing.

Entrando a corrida numa nova hora, o Ligier #33 de João Barbosa entrou no pitlane e ficou parado bastante tempo, com os mecânicos a tirarem a cobertura do motor e a trabalhar nos componentes internos do carro. A Sean Creech Motorsport tinha dominado a classe LMP3 até aquele momento, mas o problema obrigou a uma paragem demorada e à perda da liderança, com a equipa a levar o carro para a garagem atrás do muro da box.

Foto: Richard Dole