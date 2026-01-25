24h Daytona, h18: Nevoeiro levantou e a corrida recomeçou
Quando faltavam 6h e 20 minutos as bandeiras verdes foram finalmente mostradas na Daytona Internacional Speedway. O nevoeiro que se instalou sobre a pista a meia da prova manteve-se de forma insistente até as primeiras horas do dia. Com as condições de visibilidade melhoradas, a corrida recomeçou.
GREEN GREEN GREEN!!
WE ARE BACK TO RACING!!
🟢: Saturday, January 24 | 1:30PM ET
📺: NBC | Peacock
🌍: IMSA YouTube Live | IMSA .tv
📻: IMSA Radio@Rolex24Hours | @DAYTONA pic.twitter.com/uUcGlEbx51
— IMSA (@IMSA) January 25, 2026
Laurin Heinrich recomeçou a prova, ao volante do Porsche 963 n.º 7 da Porsche Penske Motorsport, na liderança após um período de neutralização total que se prolongou por seis horas e 33 minutos devido à fraca visibilidade no traçado da Florida. Atrás do alemão seguiao BMW M Hybrid V8 n.º 25 da Team WRT, conduzido por Kevin Magnussen, enquanto o Porsche 963 n.º 6, entregue a Matt Campbell, ocupava a terceira posição, e agora segue na segunda posição.
O recomeçou foi marcado por várias penalizações aplicadas a diferentes equipas, incluindo ao Cadillac V-Series.R n.º 31 da Action Express Racing, pilotado por Fred Vesti, que teve de cumprir uma penalização de stop-and-hold acrescida de 60 segundos, por motivos ainda não esclarecidos pela direção de corrida. O #10 de Filipe Albuquerque, agora com Ricky Taylor ao volante, segue na sexta posição.
Na classe LMP2, Alex Quinn assumiu o comando no Oreca 07 Gibson n.º 04 da CrowdStrike Racing by APR´, mas a liderança está agora nas mãos de Sébastien Bourdais no #8. O #43 de Félix da Costa (com Tom Dillmann ao volante) está na quarta posição. O #73 de Manuel Espirito Santo segue apenas na 11ª posição dos LMP2, depois de ter perdido mais de vinte voltas para o líder da classe. Entre os GT, os líderes são Tommy Milner, no Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 3 da Corvette Racing by Pratt Miller Motorsport, e Lilou Wadoux, no Ferrari 296 GT3 Evo n.º 21 da AF Corse, cedeu o lugar a Roby Foley no BMW #96 da Turner Motorsport quando faltam pouco mais de seis horas para a bandeira de xadrez.
Foto: IMSA – Brandon Badraoui
