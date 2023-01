24H Daytona, H17: Cadillac e Acura lideram prova | AutoSport

O Cadillac V-LMDh #01 e o Acura ARX-06 #60 continuam na frente da corrida dividindo a liderança conforme cada um destes carros vai parando. Para as cores lusas as coisas estão complicadas na classe principal GTP, com o Acura ARX-06 #10 de Filipe Albuquerque ainda à procura de conseguir entrar na volta dos lideres, mas em LMP3 João Barbosa e os companheiros de equipa da Sean Creech Motorsport estão na liderança da classe, tendo agora uma maior vantagem para os seus perseguidores diretos.

O Cadillac #01 liderava à passagem da 17ª hora de corrida, mas prevê-se uma nova paragem para breve, devendo o primeiro posto passar provisoriamente para o Acura #60.

Nos LMP2 é o Oreca #04 da CrowdStrike Racing by APR (George Kurtz/Matt McMurry/Ben Hanley/Esteban Gutierrez) que ainda lidera a classe, enquanto nos GTD Pro é o Mercedes AMG GT3 Evo #79 da WeatherTech Racing (Jules Gounon/Dani Juncadella/Maro Engel/Cooper MacNeil) e nos GTD o Mercedes-AMG GT3 #57 da Winward Motorsport (Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje/Lucas Auer).

Depois da 15ª hora de corrida, Sebastien Bourdais no Cadillac V-LMDh #01 da Cadillac Racing (Sebastien Bourdais/ Renger van der Zande/ Scott Dixon) passou a liderar a classe GTP, tendo ultrapassado o Porsche 963 #6 (Nick Tandy/ Mathieu Jaminet/ Dane Cameron) com Nick Tandy ao volante do carro germânico.

Aproveitando a paragem na box do Cadillac #31 (Pipo Derani/Alexander Sims/Jack Aitken), Filipe Albuquerque no Acura #10 (Ricky Taylor/ Filipe Albuquerque/ Louis Deletraz/ Brendon Hartley) passou a rodar no sexto posto e encurtou a diferença para o líder da classificação para uma volta de diferença. Ainda antes do final de mais uma hora de prova, o Porsche #6 teve problemas depois de uma saída de pista e teve de parar na box, conseguindo Albuquerque subir mais um posto na classificação. O piloto português foi substituído por Brendon Hartley quando seguia no quinto posto a uma volta do líder, que continuava a ser Bourdais. O Acura #60 da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian (Tom Blomqvist/ Colin Braun/ Helio Castroneves/ Simon Pagenaud) era segundo à passagem para a 16ª hora de prova.

Nos LMP2, o Oreca #04 da CrowdStrike Racing by APR (George Kurtz/ Matt McMurry/ Ben Hanley/ Esteban Gutierrez) era segundo classificado após mais uma passagem de hora, agora com o Oreca #35 da TDS Racing (Francois Heriau/Giedo van der Garde/ Josh Pierson/ Job van Uitert) na frente do pelotão.

Nos LMP3 era ainda o Ligier #33 da Sean Creech Motorsport de João Barbosa que liderava, ainda em luta direta com o Duqueine M30-D08 Nissan #17 da AWA (Anthony Mantella/ Wayne Boyd/ Nicolas Varrone/ Thomas Merrill), que seguia a pouco mais de 30s de diferença do líder.

O Mercedes-AMG GT3 #79 da WeatherTech Racing (Jules Gounon/ Dani Juncadella/ Maro Engel/ Cooper MacNeil) era primeiro entre os GTD Pro e o Aston Martin Vantage GT3 #27 da Heart of Racing Team (Roman de Angelis/ Marco Sorensen/ Ian James/ Darren Turner) nos GTD.

Cerca de 15 minutos depois da passagem da 16ª hora de corrida quando Bourdais voltou a parar na box, deixando Blomqvist provisoriamente na frente do pelotão dos GTP, até este também ter parado, cerca de 5 minutos depois.

Na classe principal do IMSA, os Cadillac #01 e #02 (Alex Lynn/ Richard Westbrook/ Earl Bamber) que seguia no terceiro lugar, assim como o Acura #60 estavam na frente do pelotão, sendo estes os carros que menos problemas tinham tido a esta altura da prova. O BMW M Hybrid V8 #24 (Augusto Farfus/ Philipp Eng/ Marco Wittmann/ Colton Herta) seguia no quarto posto – uma boa classificação tendo em conta os sinais dados nos treinos e no ‘Roar’ – à frente do Acura #10 já com uma volta de atraso para os três carros da frente. Os dois Porsche 963 estavam muito atrasados, com o #6 a duas voltas dos líderes e o #7 a 15 voltas. O Cadillac #31 (Pipo Derani/ Alexander Sims/ Jack Aitken) estava ainda mais afastado dos líderes, com 17 voltas de atraso. Para já, a fiabilidade marcava a classificação dos GTP.

Nos GTD, um erro da equipa Turner Motorsport, que abasteceram o carro com combustível enquanto estava no ar, fez com que o BMW M4 GT3 #96 (Robby Foley/ Patrick Gallagher/ Michael Dinan/ Jens Klingmann) tivesse de cumprir um ‘Drive Through’.

Durante nova paragem do Porsche 963 #7, os mecânicos voltaram a retirar a tampa do motor e colocar fluído para tentar arrefecer a algum componente interno. O carro regressou à pista por pouco tempo, tendo que parar pouco depois.

