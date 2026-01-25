24h Daytona, H16: Porsche domina, nevoeiro neutraliza a prova
A Porsche Penske Motorsport assumiu desde cedo o comando das 24 Horas de Daytona, dominando a classe GTP desde o arranque e mantendo a liderança até ao ponto intermédio da corrida, apesar de vários acidentes, neutralizações e problemas mecânicos entre os principais candidatos. A prova ficou igualmente marcada por incidentes relevantes nas categorias LMP2, GTD Pro e GTD, com sucessivas alterações na hierarquia e vários abandonos nas primeiras 12 horas. Agora com o nevoeiro a reinar em Daytona, a corrida está neutralizada, com o Full Course Yellow a dominar o circuito.
Na primeira hora, Felipe Nasr colocou o Porsche 963 n.º 7 da Porsche Penske Motorsport no topo da classificação, seguido pelo Porsche 963 n.º 6 conduzido por Kevin Estre e pelo Acura ARX-06 n.º 93 da Meyer Shank Racing (Renger van der Zande), que partira da pole position. O início foi rapidamente interrompido por um acidente coletivo em LMP2 na Curva 1, provocado pelo Oreca 07 Gibson n.º 18 da Era Motorsport, envolvendo ainda os Oreca da AF Corse, TDS Racing, CrowdStrike Racing by APR e o United Autosports n.º 2, que sofreu danos severos e perdeu mais de 20 voltas.
Apesar do incidente, a estrutura da Porsche manteve o controlo, enquanto os Cadillac V-Series.R da Wayne Taylor Racing, os Acura ARX-06 da Meyer Shank Racing e os BMW M Hybrid V8 se mantinham na luta pelos lugares cimeiros. Nas categorias de GT, a Corvette Racing by Pratt Miller Motorsport colocou os Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 3 e n.º 4 no comando do GTD Pro, resistindo aos ataques do Mercedes-AMG GT3 Evo n.º 75 da 75 Express. Na GTD, o Mercedes-AMG GT3 Evo n.º 57 da Winward Racing liderava, até ao abandono do Porsche 911 GT3 R Evo n.º 28 da RS1 após um embate à saída das boxes, com o piloto Eric Zitza a ser observado e libertado sem consequências graves.
Após três horas de prova, a Porsche continuava na frente com o 963 n.º 7, embora o carro n.º 6 tivesse perdido terreno depois de contacto com um LMP2, obrigando a reparações adicionais. Um incidente entre o Ferrari 296 GT3 da Risi Competizione e o Ferrari 296 GT3 n.º 023 da Triarsi Competizione motivou nova neutralização e ditou o abandono da Risi. O Cadillac V-Series.R n.º 10 da Wayne Taylor Racing (de Filipe Albuquerque) e o Acura ARX-06 n.º 93 da Meyer Shank Racing aproximaram-se da liderança, enquanto em LMP2 o Oreca 07 Gibson n.º 99 da AO Racing consolidava a sua posição, apesar de novos problemas do United Autosports n.º 2.
Com a noite a cair, Laurin Heinrich manteve a liderança no Porsche 963 n.º 7, pressionado pelo Acura ARX-06 n.º 93 agora entregue a Nick Yelloly e pelo Porsche 963 n.º 85 da JDC-Miller Motorsports, que chegou a comandar após optar por não parar durante uma neutralização. Os BMW M Hybrid V8 n.º 24 e n.º 25 subiram a quarto e quinto, enquanto a Aston Martin Valkyrie n.º 23 da Heart of Racing sofreu a primeira grande contrariedade da classe principal, recolhendo às boxes com problemas técnicos e regressando muitas voltas atrás.
Em LMP2, a AO Racing continuou a controlar a categoria com o Oreca n.º 99, apesar de uma neutralização ter eliminado uma vantagem confortável. No GTD Pro, a BMW M4 GT3 Evo n.º 1 da Paul Miller Racing assumiu a liderança, à frente dos Chevrolet Corvette Z06 GT3.R oficiais e do Mercedes-AMG GT3 Evo da GetSpeed, enquanto o Lamborghini Huracán GT3 EVO2 n.º 9 da Pfaff Motorsports perdeu terreno após liderar brevemente. Na GTD, os Ferrari 296 GT3 Evo n.º 34 da Conquest Racing e n.º 70 da Inception Racing passaram para o topo.
À passagem das 12 horas, a corrida voltou a ser neutralizada devido a nevoeiro intenso, com Felipe Nasr ao volante do Porsche 963 n.º 7 à frente do Cadillac V-Series.R n.º 31 da Action Express Racing. Durante longos períodos em bandeira verde, os dois Porsche oficiais dominaram o ritmo, chegando a construir uma vantagem superior a 20 segundos antes de novos incidentes voltarem a reagrupar o pelotão.
Problemas afetaram rivais diretos: o Acura ARX-06 n.º 93 perdeu a roda dianteira esquerda após evitar um LMP2 em rotação, enquanto o BMW M Hybrid V8 n.º 24 teve de parar para inspeções prolongadas. Apenas a Aston Martin Valkyrie n.º 23 permanecia fora da volta do líder entre os GTP.
Na classe LMP2, o Oreca 07 Gibson n.º 99 da AO Racing continuava a liderar, com os carros da United Autosports e da Inter Europol a pressionarem. No GTD Pro, a BMW da Paul Miller consolidou o comando graças a uma estratégia eficaz durante neutralizações, seguida pelo Porsche 911 GT3 R Evo da Manthey e pelos Corvette oficiais. Na GTD, equipas clientes da Corvette lideravam, enquanto o Ferrari 296 GT3 n.º 21 da AF Corse caiu no pelotão devido a uma penalização.
Espera-se que o nevoeiro persista até as nove da manhã de Daytona, 14 horas em Portugal. Neste momento temos já 4 horas atrás do Safety Car.
Neste momento, a prova mantém-se sob Full Course Yellow, uma situação que promete manter-se mais tempo. Quem lidera é o Porsche #6 de Estre, seguido do BMW #24 de Rene Rast e do Cadillac #31 de Connor ZIlisch. Filipe Albuquerque está ao volante do Cadillac #10 na oitava posição. Em LMP2 Bijoy Garg no Oreca #43, colega de Félix da Costa, lidera a corrida seguido de Kyffin Simpson (Oreca #8) e Rasmus Lindh (Oreca #22). EM GTD, Tommaso Mosca (Ferrari #21) lidera, com Nicki Thiim (Aston Martin #44) e Ralf Aaron (Mercedes #80) a completar o top 3. EM GTD Pro, Chris Mies (Ford #65), seguido de Alessio Picariello (Porsche #77) e Kyle Kirkwood (Lexus #14) completam o top 3 da classe.
