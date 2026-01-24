24h Daytona, H1: Porsche confortavelmente na frente
A Porsche foi afastando nos últimos dias o rótulo de favorita, mas na primeira hora da prova deu um sinal claro de que o ritmo das máquinas germânicas é muito forte. Renger van der Zande (Acura #93) largou da pole, mas depressa foi destronado pelos Porsche #6 de Kevin Estre e o #7 de Felipe Nasr. Esta dupla iniciou um sucessão de voltas rápidas que os deixou com pouco menos de 10 segundos de vantagem para o resto da concorrência.
Mas antes dessa demonstração de força, a corrida viu as primeiras neutralizações. Logo no arranque um incidente no pelotão dos LMP2, com o #11da TDS a iniciar uma série de toques que afetou quatro carros, incluindo o Oreca da Crowdstrike by APR. Um pouco mais à frente, Dries Vanthoor também não evitou um pião que o fez cair até ao fim do pelotão. Resolvida a questão, a corrida recomeçou, mas cinco minutos depois do recomeço da corrida, mais um full course yellow, com um incidente na curva 1 com o carro #28 , o Porsche da RS1, o embate violento que motivou nova neutralização.
A primeira meia hora ficou assim resumida a poucos minutos de competição. Só na segunda meia hora é que as equipas conseguiram impor o seu ritmo e foi nessa altura que a força da Porsche se tornou evidente.
Ao cruzar a primeira hora de prova, e já com as primeiras paragens concluída, Kevin Estre lidera, seguido de perto por Nasr. O terceiro é van der Zande, à frente de Louis Deletraz (Cadillac #40) e Filipe Albuquerque (Cadillac #10) compelta o top 5.
Em LMP2 é o #99 de PJ Heyett que lidera, com o #43 de Jeremy Clarke e Félix da Costa, que liderou durante boa parte da primeira hora, agora na quinta posição. O #73 de Chris Cumming e Manuel Espirito Santo segue na quarta posição. Nick Catsburg (Chevrolet Corvette Z06 GT3.R) #4) lidera nos GTD Pro e Russell Ward (Mercedes-AMG GT3 #57)lidera nos GTD.
Foto: IMSA – Brandon Badraoui
