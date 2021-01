24h Daytona: Filipe Albuquerque terminou o seu primeiro turno

Duas horas e meia depois do começo da prova, Filipe Albuquerque entregou o carro #10 a Ricky Taylor. O português terminou o seu turno depois de ter feito o arranque da prova.

Estivemos no quarto período de Full Course Caution e depois de uma primeira hora de corrida bem animada e sem grandes incidentes, grande parte da segunda hora da prova foi feita sob bandeiras amarelas com praticamente 45 minutos de corrida comprometida com o Safety Car na frente do pelotão. Tem sido uma corrida algo atribulada e estes períodos de FCC tem perturbado o normal decorrer das operações.

Ao nível da competição, os Cadillac continuam a dominar e depois de uma hora quase sempre na liderança, o #31 caiu para segundo, com Felipe Nasr a não conseguir defender-se de Renger Van de Zande. Filipe Albuquerque tem sido o melhor dos Acura e esteve sempre a colocar pressão no trio de Cadillac que esteve na frente da corrida durante grande parte da corrida até agora.

Com este FCC temos o #5 na liderança, com o #10 em segundo lugar e o #01 em terceiro. Os dois carros da Action Express fizeram duas entradas nas boxes e com isso perder posições.

Em GTLM continuamos com os Corvette a na frente da corrida com o #4 na frente das operações e em LMP3 o #33 de João Barbosa, que ainda não foi para a pista, está agora em segundo lugar, depois de ter estado nos últimos lugares da sua classe, fazendo uma boa recuperação até agora.

Live Timing AQUI