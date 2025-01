24h Daytona, Filipe Albuquerque: “Sofremos bastante com o ‘set-up’ do carro”

Filipe Albuquerque terminou as 24 Horas de Daytona na quinta posição, um resultado abaixo das expectativas para o piloto português, que já venceu a prova três vezes. Ao volante do Cadillac V-Series.R #10 da Wayne Taylor Racing, junto com Ricky Taylor, Will Stevens e Brendon Hartley, Albuquerque largou da sétima posição e chegou a liderar a corrida. No entanto, problemas nas afinações do carro impediram a manutenção do ritmo necessário para competir pelos lugares de topo.

O desanimo do piloto no final da prova era evidente, apesar de ter sido a primeira prova com o novo carro:

“Sofremos bastante com o ‘set-up’ do carro. Durante o dia, com o calor, estava difícil de guiar. Exigia bastante e não conseguíamos extrair dele todo o seu potencial. Durante a noite, com as temperaturas mais baixas, o compromisso que tínhamos funcionava bastante bem e foi nessa altura que consegui chegar ao comando da prova. Mas o dia raiou e voltámos às dificuldades iniciais. No entanto, não tivemos percalços e conseguimos o quinto lugar que foi resultado possível dadas as circunstâncias”, explicou o piloto de Coimbra.

Para primeira corrida da temporada, com um carro novo e ainda em adaptação e aprendizagem, Filipe acaba por estar satisfeito com os pontos amealhados para o campeonato: “São pontos importantes para este arranque de temporada. Saímos de Daytona a conhecer melhor o carro e melhor preparados para a segunda jornada. Sabemos que temos de fazer ajustes para optimizar a performance, também acredito que algum acerto no ‘bop’ possa vir a fazer diferença. Agora é tempo de rever o que fizemos e centrar atenções na segunda ronda em Sebring daqui a um mês e meio”, concluiu Albuquerque.

Agora é tempo de algum descanso até 15 de março quando acontecem as 12h de Sebring.