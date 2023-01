24H Daytona, Filipe Albuquerque: “objetivo é a vitória” | AutoSport

Vencedor por duas vezes das 24 Horas de Daytona, Filipe Albuquerque tem expectativa de um bom resultado, até pelo que têm dado mostras os novos Acura ARX-06 tanto no ‘Roar before the Rolex 24’ da semana passada como nas sessões de treinos efetuadas já este fim de semana, mas sabe que a fiabilidade dos novos LMDh na classe principal GTP vai pesar muito no desfecho da corrida.

Tendo sido um dos mais rápidos nos treinos já realizados, Albuquerque – que divide o carro com o seu habitual companheiro de equipa Ricky Taylor, além de Louis Deletraz e Brendon Hartley – deixou claro o objetivo na prova inaugural da temporada do Sportscar Championship da IMSA.

“Não podemos vacilar nos objetivos, até porque estamos muito certos deles. No entanto, ninguém pode dizer que tem um carro 100% fiável, logo há aqui uma incógnita que assombra a todos. Nós próprios sentimos alguns problemas de fiabilidade nos treinos. Mas enquanto for nos treinos está tudo certo”, disse o piloto da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport. “Agora é entrar para a corrida, procurar os limites sem colocar em causa a fiabilidade e fazermos o nosso melhor trabalho. O nosso objetivo é a vitória. No domingo saberemos do sucesso da nossa missão”, concluiu.