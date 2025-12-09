24h Daytona: Filipe Albuquerque e Manuel Espírito Santo na lista de inscritos

A IMSA revelou uma lista de inscritos composta por 61 carros para as 24 Horas de Daytona do próximo mês, assegurando novamente uma grelha completa para a abertura da temporada do WeatherTech SportsCar Championship. A 64.ª edição da clássica prova norte-americana marcará também o início da Michelin Endurance Cup.

O plantel inclui 11 protótipos GTP, 14 LMP2, 15 GTD Pro e 21 GTD, refletindo mais uma vez o elevado interesse das equipas na icónica corrida da Florida. A Porsche Penske Motorsport, vencedora em título, optou por formações de três pilotos nos seus dois Porsche 963, tal como os dois Cadillac V-Series.R da Wayne Taylor Racing, juntamente com a JDC-Miller Motorsports, que alinhará com Nico Pino, Bryce Aron e Tijmen van der Helm. A Action Express Racing ainda não confirmou o quarto piloto do Cadillac n.º 31, amplamente apontado como o jovem talento da NASCAR, Connor Zilich.

Entre as equipas LMP2, destaca-se a confirmação do alinhamento do Oreca 07 Gibson n.º 52 da Bryan Herta Autosport com PR1/Mathiasen Motorsports. Harry Tincknell e Misha Goikhberg disputarão a temporada completa, com Parker Thompson a juntar-se nas provas da Endurance Cup e Ben Keating a reforçar a formação para as 24 Horas de Daytona. Também em LMP2 a presença de Logan Sargeant, ex-piloto de F1, neste regresso à competição. E por falar em ex-F1, Romain Grosjean correm nos GTD aos comandos de um Ford Mustang GT3 da Myers Riley Motorsports.

No que diz respeito à representação lusa, Filipe Albuquerque é um dos especialistas desta prova e estará no carro #10 da WTR, com a companhia de Ricky Taylor e Will Stevens, enquanto Manuel Espírito Santo no LMP2 #73 da Pratt Miller Motorsports, terá ao seu lado, Pietro e Enzo Fittipaldi, além de Chris Cumming.

Lista de inscritos AQUI