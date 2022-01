24h Daytona, Filipe Albuquerque: “É duro perder quando temos a vitória ao nosso alcance” | AutoSport

Filipe Albuquerque ficou a três segundos da vitória nas 24h de Daytona. O piloto português e os seus companheiros de equipa no Acura #10 de tudo fizeram para conseguir a segunda vitória consecutiva na emblemática prova americana, mas este ano não estava destinado e pese embora o esforço e a constante luta, Filipe Albuquerque, Ricky Taylor, Alexander Rossi e Will Stevens cruzaram a linha de meta no segundo posto. Um resultado importante em termos de Campeonato, já que Daytona marcou o arranque do IMSA Sportscar Championship.

Filipe Albuquerque arrancou da ‘pole position’ e cedo percebeu que a luta iria ser muito renhida, mas estava tudo no caminha certo. No entanto, um dos seus companheiros de equipa cometeu um erro, fez um pião e furou um pneu. A perda de tempo para solucionar o problema colocou-os na cauda do pelotão. Mas havia muita corrida pela frente e unidos por um objetivo comum, foram recuperando posições até chegarem novamente à frente. Os últimos 45 minutos foram um tudo ou nada que desta vez, e contrariamente ao desejado, sorriu ao adversário.

“Apesar de saber que o segundo lugar é óptimo para início de campeonato não escondo algum desalento por não termos vencido. Entrámos para ganhar, demos tudo o que tínhamos e ficar a somente três segundo é frustrante. É duro perder quando temos a vitória ao nosso alcance. O ano passado ganhámos Daytona e não ganhámos o campeonato, pode ser que esta inversão nos ajude no final da época. Teria a sua graça…”, começou por referir o piloto português que disputou pelo 10º ano a prova norte americana.

“Em termos de campeonato são pontos importantes, somados aos pontos da ‘pole position’. O campeonato é muito longo, esta foi a primeira prova, uma prova especial que já tive o prazer de vencer três vezes. Agora é levantar a cabeça e começar já a pensar e a preparar a próxima que acontece dentro de um mês e meio em Sebring. Não fomos totalmente felizes neste primeiro confronto, mas há muitas provas para ganhar até ao final do ano!”, rematou Filipe Albuquerque.

A 12 e 13 de março realizam-se as 12h de Sebring.