24h Daytona, Félix da Costa: “O carro está competitivo”

António Félix da Costa irá competir na 63ª edição das 24 Horas de Daytona, uma das corridas de resistência mais prestigiadas do mundo, ao volante de um protótipo Oreca 07 da equipa Inter Europol Competition, na categoria LMP2. Após a estreia em 2018, o piloto português busca a vitória e o icónico prémio Rolex.

Recentemente, Félix da Costa foi 2º classificado no Mundial de Fórmula E no México e viajou para os EUA para se preparar para a prova. Nos testes oficiais (ROAR), a sua equipa mostrou ser uma das mais rápidas, destacando-se como candidata à vitória.

A prova contará com 61 carros divididos em quatro categorias. Na LMP2, onde Félix da Costa correrá com Tom Dillman, Jon Field e Bijoy Garg, há forte concorrência, incluindo pilotos como Felipe Massa, Sebastian Bourdais e Pietro Fittipaldi.

As equipas já tiveram um primeiro contacto no fim-de-semana passado, com os testes oficiais (ROAR). A partir de amanhã (5ª feira), têm lugar as sessões de treinos livres, entre elas a qualificação.

António Félix da Costa: “Os testes do ROAR do fim-de-semana passado foram muito importantes para nos ambientarmos e trabalharmos como equipa. O carro está competitivo e temos de trabalhar agora na parte de estratégia de forma a procurarmos maximizar ao máximo o potencial do nosso line up. A ideia será procurar colocar o Jon e o Bijoy na fase inicial da corrida enquanto está tudo ainda próximo uns dos outros, para depois eu e o Tom estarmos o máximo tempo possível no carro e procurarmos lutar pela vitória. Sabemos que não será fácil, mas acredito que temos uma boa chance, se não cometermos erros e se nos mantivermos fora de confusões típicas de uma corrida de 24 horas.”

A corrida terá início sábado, a partir das 18h40 (hora portuguesa) e pode ser acompanhado na íntegra através do canal IMSA, no link www.imsa.tv como todas as sessões de treinos livres e qualificação, sempre transmitidas no IMSA.TV

5ª feira

15h05 / 16h35 – Treino livre 1

20h00 / 20h15 – Qualificação

23h30 / 01h00 – Treino livre 2

6ª feira

16h20 / 17h20 – Treino livre 3

Sábado

18h40 – Inicio 24 horas de Daytona

Domingo

18h40 – Final 24 horas de Daytona