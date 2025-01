24h Daytona, Félix da Costa: “Em 2026 quero voltar para vingar o azar deste ano”

António Félix da Costa foi forçado a abandonar as 24 Horas de Daytona 2025 após a caixa de velocidades do protótipo Oreca 07 #43 da Inter Europol ceder, quando liderava a categoria LMP2. O piloto português, de 33 anos, mostrou desempenho brilhante ao longo da prova, destacando-se como um dos mais rápidos e consistentes.

Apesar de uma fuga de óleo na caixa de velocidades ter surgido nas primeiras horas da corrida, a equipa conseguiu contornar o problema temporariamente com uma rápida intervenção nas boxes. No entanto, às 02h00, enquanto Tom Dilmann estava ao volante, o problema agravou-se, levando ao abandono definitivo. Foi um desfecho amargo para Félix da Costa, que demonstrou mais uma vez ser um dos pilotos mais talentosos no automobilismo de endurance.

“Estamos aqui há 10 dias a trabalhar intensamente e tínhamos um carro muito rápido. É dececionante abandonar com uma avaria mecânica, mas as corridas de resistência são um desafio para os pilotos, mas também para os carros e infelizmente hoje o nosso não aguentou. Saio contente com a minha performance pessoal, mostrei um bom andamento e até abandonar tinha a volta mais rápida da corrida. Por outro saio triste com o abandono, mas com a certeza que em 2026 quero voltar para vingar o azar deste ano e lutar pela vitória! Agradeço o convite da Inter Europol e desejo-lhes o melhor para os desafios de 2025, para mim agora é focar, voltar ao trabalho na Fórmula E, campeonato que lidero e quero lutar pelo título Mundial!”

A edição deste ano das 24 horas de Daytona ficou marcada por alguns acidentes, um record de público, com mais de 200.000 pessoas. Félix da Costa regressa agora a Portugal e já nos dias 14 e 15 de Fevereiro entra novamente em ação no Mundial de Fórmula E, na 3ª e 4ª provas da temporada, que terá lugar em Jeddah, Arábia Saudita.