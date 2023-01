24H Daytona: Equipa de João Barbosa trocou motor no Ligier | AutoSport

A Sean Creech Motorsports teve de substituir o motor do Ligier JS P320-Nissan #33 que parte da pole position para as 24 Horas de Daytona, tendo por isso faltado ao treino livre 3.

Segundo a publicação Sportscar365.com, foi devido a uma falha no motor Nissan que equipa o Ligier, tendo sido garantido por Sean Creech que se tratou da primeira do género no LMP3 da equipa.

Desta forma, depois de faltarem ao treino noturno, a equipa regressou à pista de Daytona para o treino livre 4, o último com todas as classes em ação, bem a tempo de ocupar a pole position no pelotão da classe LMP3.

Foto: Jake Galstad/LAT Images