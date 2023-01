24h Daytona: Cadillac lidera último treino | AutoSport

Foram os últimos vinte minutos de preparação para a primeira grande prova do ano. O Treino 5 para as 24h de Daytona decorreu já noite dentro e deu-nos os Cadillac na frente.

Renger van der Zande estabeleceu o tempo mais rápido com a marca de 1:36.742 no Cadillac V-LMDh #01 Chip Ganassi Racing (S. Bourdais / R. van der Zande / S. Dixon). Numa sessão em que as equipas se focaram em verificar sistemas, os Acura #10 da WTR Konica Minolta (R. Taylor / F. Albuquerque / L. Deletraz / B. Hartley) e o #60 da Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian (T. Blomqvist / C. Braun / H. Castroneves / S. Pagenaud) assim como o Cadillac #31 da Whelen Engineering Racing (P. Derani / A. Sims / J. Aitken) ficaram nas boxes.

Alex Lynn, no #02 da Chip Ganassi Cadillac Racing (E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) terminou em segundo lugar, enquanto Connor De Phillippi foi terceiro para a equipa #25 da BMW M Team RLL ( C. De Phillippi / N. YellolyS. van der Linde / C. Herta).

A próxima vez que os carros forem para a pista, será às 18:40 para o arranque da prova de 24 horas.

Foto: Jake Galstad

