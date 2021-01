24h Daytona: Cadillac da Chip Ganassi mais rápido no primeiro treino

Renger van der Zande liderou o primeiro treino das 24h de Daytona.

O holandês fez a melhor volta com o Cadillac da Chip Ganassi #01 assinando o registo de 1:34.649, terminando à frente do #31 da Action Express. Harry Tincknell foi o terceiro mais rápido no Mazda #55 seguido pelo #10 de Ricky Taylor e Filipe Albuquerque.

Em LMP2 foi o #52 da PR1/Mathiasen Motorsports de Nico Lapierre na frente , enquanto Jeroen Bleekemolen foi o mais rápido em LMP3 no #91da Riley Motorsports com João Barbosa a ficar pela sétima e última posição.

Tommy Milner no Corvette C8.R #4 e Billy Johnson Mercedes-AMG GT3 Evo #28 foram os mais rápidos nas classes GTLM e GTD, respetivamente.

