24H Daytona: Anunciado o substituto de Lucas Auer | AutoSport

Daniel Morad irá substituir o lesionado Lucas Auer na tripulação do Mercedes-AMG GT3 Evo #57 da Winward Racing da classe GTD nas 24 Horas de Daytona, juntando-se a Philip Ellis, Indy Dontje e a Russell Ward, que também é chefe de equipa. Depois do acidente no primeiro treino livre deste fim de samana que resultou em “lesões significativas” no piloto austríaco, a equipa teve de chamar Morad para o substituir e ainda enviar um novo chassis – o mesmo que fez esta prova em 2022 – das suas instalações de Houston para poderem continuar em prova.

Enquanto isso, Lucas Auer foi sujeito a uma cirurgia no Halifax Medical Center em Daytona Beach, com o chefe de equipa a afirmar que “estou apenas grato por Lucas estar pelo menos a falar e estar vivo e ter o controlo total de todos os seus membros. Russell Ward confirmou ainda que o carro da equipa vai ter de arrancar do fundo da grelha de 61 carros na partida da corrida, perdendo assim a oportunidade de sair da pole position, conquistada na semana passada.