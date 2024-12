24h Daytona: António Félix da Costa corre com a Inter Europol

António Félix da Costa prepara-se para um início de ano intenso, com participações em duas competições de alto nível. O piloto português está pronto para enfrentar as 24 Horas de Daytona e iniciar a temporada do Mundial de Fórmula E.

Félix da Costa fará o seu regresso às corridas de resistência participando das 24 Horas de Daytona, que acontecerão de 24 a 26 de janeiro de 2025

O piloto da Porsche competirá na categoria LMP2, representando a equipa Inter Europol. Com um histórico impressionante nesta modalidade, incluindo uma vitória no Campeonato Mundial e nas 24 Horas de Le Mans em 2022 em LMP2, Félix da Costa tem como objetivo claro lutar pela vitória nesta mítica prova americana.

Este é um regresso muito desejado de um piloto que já se destacou entre os melhores das corridas de endurance. Depois de um 2024 apenas focado na Fórmula E, AFC regressa às corridas de longa duração e as portas de Le Mans continuam abertas.

Antes disso, no entanto, o piloto luso iniciará a temporada do Mundial de Fórmula E já neste próximo fim de semana em São Paulo. Félix da Costa continuará a representar a equipa oficial da Porsche nesta competição, procurando iniciar o campeonato com bons resultados.