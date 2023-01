24H Daytona: Alexander Sims foi o mais rápido no quarto treino livre | AutoSport

No último treino livre das 24 Horas de Daytona aberto para todas as classes do Sportscar Championship da IMSA – ainda se vai realizar uma sessão de 20 minutos às 23h25, apenas para a categoria principal GTP – Alexander Sims aos comandos do Cadillac V-LMDh #31 da Action Express Racing foi o piloto mais rápido com o tempo 1:35.493s. O segundo piloto mais rápido desta sessão foi Scott Dixon também em Cadillac V-LMDh, mas no #01 da Cadillac Racing, com um diferença de 0.224s para Sims.

Nick Yelloly colocou o BMW M Hybrid V8 #25 da BMW M Team RLL no terceiro posto da tabela de tempos, necessitando de mais 0.432s para do que o piloto mais rápido da sessão, que foi interrompida devido a um pião e saída de pista do Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian pilotado por Helio Castroneves.

Os Mercedes continuam a liderar as tabelas de tempos em Daytona, com o Mercedes-AMG GT3 Evo #32 da Team Korthoff Motorsports, com Mikael Grenier ao volante, com o tempo mais rápido entre os GTD (1:46.375S), enquanto nos GTD Pro, o Mercedes #79 da WeatherTech Racing de Jules Gounon fez o mesmo, com o registo de 1:46.651s. Romain Grosjean levou o Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #63 da Iron Lynx no segundo lugar da tabela de tempo nesta classe.

Mikkel Jensen levou o Oreca #11 da TDS Racing para o topo entre os LMP2 (1:38.052s) e Jarett Andretti foi o mais rápido entre os concorrentes dos LMP3, aos comandos do Ligier #36 (1:43.191s). João Barbosa esteve aos comandos do carro da Sean Creech Motorsport no treino, terminando a sessão com o quinto melhor tempo.

Foto: Jake Galstad