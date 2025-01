24h Daytona: A polémica entre Tommy Milner e Augusto Farfus

Tommy Milner, da Corvette Racing, criticou Augusto Farfus, da Paul Miller Racing, pelo bloqueio durante as 24h de Daytona, considerando a manobra como um comportamento antidesportivo e não representativo do que devem ser as corridas da IMSA.

Milner, ao volante do Corvette Z06 GT3.R #4, lutava contra o BMW M4 GT3 EVO #1 de Connor De Phillippi pela liderança na classe GTD Pro, quando Farfus, no BMW #48, interveio para ajudar o seu colega de equipa, numa altura em que o carro #48 já tinha um atraso irrecuperável e estava, portanto, fora da luta pelo triunfo.

O race control penalizou Farfus com um drive-through por bloqueio, mas o contacto seguiu-se quando Milner, ao tentar passar Farfus, colidiu com De Phillippi. O incidente causou danos no Corvette, obrigando a uma paragem nas boxes para reparações e permitindo a passagem de De Phillippi.

Milner expressou a sua frustração, acusando a equipa # 48 de falta de desportivismo.

“Este tipo de corrida não é o objetivo da IMSA”, disse Milner a Nick Daman, da IMSA Radio, após o seu stint. “Assim, não são corridas. Antes de mais, o piloto deve sentir-se envergonhado. A equipa devia estar envergonhada. A BMW devia sentir-se envergonhada por este tipo de comportamento. É uma competição de equipa, mas não é assim quando o outro carro que está a perder voltas, fora da corrida, cuja única função é basicamente ajudar o colega. Volta após volta. Bloqueando, bloqueando, bloqueando. À minha espera. Não é assim que as corridas de carros desportivos devem ser. É uma desilusão. Não tenho problemas com o carro #1. Esses tipos estão na sua própria corrida. É apenas o carro da mesma marca que está ali só para incomodar. Isso é falta de desportivismo. É vergonhoso da parte deles”.

Farfus defendeu as suas ações, afirmando que o seu objetivo era apoiar o seu colega de equipa.

“A situação com o Corvette e o nosso outro carro foi muito difícil. A minha intenção era apoiar o meu colega de equipa no “carro irmão” na luta pela vitória. Eu estava ciente de que era uma corrida difícil. A situação que levou à colisão entre o Corvette e Connor De Phillippi atrás de mim foi muito infeliz – mas eu não tive nada a ver com isso diretamente. Mantive-me na minha linha interior”.