24h Daytona: A noite mais longa

Estamos a alguma horas do arranque da primeira grande prova de velocidade do ano. As 24h de Daytona começarão no final do dia em Portugal e serão programa que todos precisávamos nesta altura.

Números… os últimos meses têm sido feitos de números e curvas. Mas cada número traz uma carga emocional negativa, cada algarismo é uma história de ansiedade, medo, ou até de sofrimento. Voltamos a olhar para os números com aquele receio do miúdo que tem dificuldade na matemática. A cada dia esperamos os números com o receio de quem espera chumbar num exame mas ainda com a réstia de esperança que por uma vez a sorte tenha sorrido. Estamos cansados de números. Mas este fim de semana, por algumas horas, os fãs de desporto motorizado poderão “respirar” um pouco.

Em Daytona, os números voltarão a ganhar uma conotação mais leve, menos dramática. Os números voltarão a ser de tempos por volta, de diferença entre concorrentes. As curvas serão apenas da telemetria, o drama será “apenas” de quem vence ou perde a corrida.

As quase 50 máquinas em ação ião proporcionar um espetáculo ao nível do que já nos têm habituado em Daytona, com incerteza, grandes lutas e um final de cortar a respiração.

Em DPi a vantagem está claramente do lado dos Cadillac. O #31 da Action Express fez a pole para a corrida de qualificação (posteriormente penalizado) e mesmo largando de sexto, conseguiu vencer a dita corrida. O #01 da Chip Ganassi tem mostrado um ritmo muito interessante tal como o o #5 da JDC-Miller MotorSports. Os Acura têm estado aparentemente um furo abaixo dos “Caddy”. A WTR, onde milita Filipe Albuquerque, é a equipa que mais regularmente se tem aproximado dos lugares da frente embora tenha sido o #60 da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian a liderar um treino antes da prova. Também a Mazda parece estar ao nível dos Acura. Mas falamos de diferenças mínimas num pelotão muito equilibrado. Não há claros favoritos e as 24H na International Speedway são duras. A experiência conta muito e a WTR quer a terceira vitória consecutiva… nós também.

Em LMP2 a PR1 Mathiasen Motorsports parece a favorita pois liderou grande parte do ROAR e dos treinos livres deste fim de semana. A equipa tem já muita experiência neste campeonato e parece estar uns furos acima das outras. Curiosidade para ver como estará o #20 que conta com Robert Kubica e Ferdinand Habsburg, dois pilotos de DTM, além da tripulação habitual na High Class Racing e do #29 da Team Nederland que corre no WEC.

Em LMP3 as nossas atenções estarão no #33 de João Barbosa. A equipa tem tentado resolver algumas questões técnicas que complicaram a corrida de qualificação quando Barbosa liderava. Para já não há ainda sinais claros de que tudo estará a 100% mas estarmos atentos à corrida do português.

Em GTLM, esta será a despedida destas máquinas fantásticas a Daytona. O IMSA escolheu terminar com esta classe e para 2022 teremos GTD Pro, que não serão mais que máquinas GT3 com tripulações e equipas de fábrica. Há uma tendência clara e os Corvette tem sido destaque até agora, mas a BMW quer também o ” hat–trick” numa classe sempre muito renhida.

Em GTD atribuir favoritismos é um exercício fútil mas do que vimos, os Lamborghini da GRT Grasser Racing Team parecem estar em boa forma para repetir o triunfo do ano passado além de juntar uma terceira vitória na classe ao seu currículo.

Os dados estão lançados e agora resta-nos apreciar o espetáculo. A corrida começa as 20:40 hora portuguesa.