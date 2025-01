24h Daytona: A noite mais longa fez vítimas. O que aconteceu até agora

As 24h de Daytona aproximam-se dos momentos decisivos, com as primeiras 15 horas a proporcionarem reviravoltas dramáticas e desgostos para várias equipas que estão na frente. A Porsche Penske Motorsport emergiu como a força dominante nesta fase, ocupando as duas primeiras posições na classe GTP, enquanto o desgaste, os acidentes e o brilhantismo tático definiram a corrida em todas as categorias.

Porsche Penske Motorsport em Controlo

O Porsche 963 #6 (Mathieu Jaminet, Matt Campbell, Kevin Estre), pilotado por Mathieu Jaminet, lidera com uma pequena margem sobre o carro #7 (Felipe Nasr, Nick Tandy, Laurens Vanthoor), pilotado por Laurens Vanthoor. Os dois Porsche 963 trocaram a liderança várias vezes desde a metade da corrida, mostrando uma consistência e velocidade.

Mais cedo, Felipe Nasr, no carro #7, construiu uma vantagem de 12 segundos sobre o pelotão antes de o pêndulo oscilar a favor de Jaminet. Os Porsches têm-se defendido dos desafios do Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing (Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon, Felix Rosenqvist) e do Cadillac V-Series.R #10 da Wayne Taylor Racing (Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens, Brendon Hartley), que continuam na luta, mas com margens significativas.

O Acura da Meyer Shank Racing manteve a liderança durante a 14ª hora com Tom Blomqvist ao volante, mas uma jogada estratégica da Porsche Penske acabou por recuperar a vantagem. Entretanto, as esperanças da Cadillac sofreram um golpe com o abandono do carro #31 da Action Express Racing (Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti, Felipe Drugovich) na sequência de um acidente de Frederik Vesti.

#31: Cadillac Whelen, Cadillac V-Series.R, GTP: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti, Felipe Drugovich, #7: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Felipe Nasr, Nick Tandy, Laurens Vanthoor, #10: Cadillac Wayne Taylor Racing, Cadillac V-Series.R, GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens, Brendon Hartley , #60: Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon, Felix Rosenqvist, #85: JDC Miller MotorSports, Porsche 963, GTP: Tijmen van der Helm, Gianmaria Bruni, Pascal Wehrlein, Bryce Aron, #24: BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Philipp Eng, Dries Vanthoor, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, #6: Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, GTP: Mathieu Jaminet, Matt Campbell, Kevin Estre

Drama nos GTP

Os GTP tem visto a sua quota-parte de caos. O Cadillac V-Series.R #40 da Wayne Taylor Racing (Jordan Taylor, Louis Deletraz, Kamui Kobayashi) foi eliminado num dramático acidente com vários carros durante a oitava hora, deixando apenas seis carros na volta do líder. O Lamborghini SC63 # 63 (Mirko Bortolotti, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Edoardo Mortara), que se deparou com problemas de pressão de água no início da corrida, foi o primeiro a abandonar nos GTP, ainda na segunda hora, marcando uma estreia dececionante para o protótipo da Lamborghini.

A BMW M Team RLL, depois de um início prometedor a partir da pole, sofreu contratempos com penalizações e erros nas boxes. Apesar disso, o BMW M Hybrid V8 #24 (Philipp Eng, Dries Vanthoor, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello) continua na luta, apesar de um erro na primeira paragem que custou algum tempo, enquanto o carro irmão #25 (Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Robin Frijns, Rene Rast) perdeu várias voltas devido a uma mudança de travões.

#43: Inter Europol Competition, ORECA LMP2 07, LMP2: Tom Dillmann, Jon Field, Antonio Felix da Costa, Bijoy Garg, Fireworks

LMP2: Batalhas renhidas no meio do caos

A classe LMP2 tem sido ferozmente competitiva, com a United Autosports e a Tower Motorsports a trocarem frequentemente a liderança. Sebastien Bourdais detém atualmente o primeiro lugar no Oreca 07 Gibson n.º 8 da Tower Motorsports (John Farano, Sebastian Alvarez, Sebastien Bourdais, Job Van Uitert), à frente de Ryan Dalziel no n.º 18 da Era Motorsport (Tobi Lutke, Paul-Loup Chatin, David Heinemeier Hansson, Ryan Dalziel).

No entanto, a classe tem sido afetada por incidentes, incluindo uma falha terminal da caixa de velocidades no carro n.º 43 da Inter Europol Competition (Tom Dillmann, Jon Field, Bijoy Garg, António Felix da Costa) e danos significativos no Oreca #2 da United Autosports (Nick Boulle, Garnet Patterson, Ben Hanley, Oliver Jarvis) durante o acidente da oitava hora. As disputas apertadas entre os principais concorrentes prometem uma conclusão emocionante.

GTD Pro e GTD: Altos e baixos

Na GTD Pro, no início da 15ª hora, Alessio Picariello liderava a corrida com o Porsche 911 GT3 R # 77 da AO Racing (Laurin Heinrich, Klaus Bachler, Alessio Picariello), com o Corvette Z06 GT3.R #4 (Tommy Milner, Nicky Catsburg, Nico Varrone) e o BMW M4 GT3 EVO #1 da Paul Miller Racing (Madison Snow, Neil Verhagen, Connor De Phillippi, Kelvin van der Linde) logo atrás. Os Ford Mustang GT3s, que correm de forma competitiva nas mãos da Multimatic Motorsports, mostraram uma velocidade prometedora, mas permanecem fora dos três primeiros.

A classe GTD tem sido um campo de batalha de estratégia e sobrevivência. Marvin Kirchhoefer, com o Corvette #13 da AWA (Orey Fidani, Matthew Bell, Lars Kern, Marvin Kirchhöfer), tinha uma pequena vantagem sobre Phillip Ellis, com o Mercedes-AMG GT3 Evo #57 da Winward Racing (Russell Ward, Philip Ellis, Indy Dontje, Lucas Auer). Os primeiros líderes, incluindo o Ferrari nº 70 da Inception Racing e o Ferrari #47 da Cetilar Racing (Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Lorenzo Patrese, Antonio Fuoco), foram forçados a abandonar devido a problemas mecânicos.

#77: AO Racing, Porsche 911 GT3 R (992), GTD PRO: Laurin Heinrich, Klaus Bachler, Alessio Picariello

A corrida teve Full Course Yellows até agora, cada uma alterando a dinâmica e reiniciando as batalhas em todo o pelotão.

#10: Cadillac Wayne Taylor Racing, Cadillac V-Series.R, GTP: Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens, Brendon Hartley

O destino dos Portugueses

Filipe Albuquerque continua a lutar pelo triunfo e ainda tem muito tempo para conseguir a sua terceira vitória à geral nesta mítica corrida. Já Félix da Costa está fora de prova neste regresso a Daytona, prova que chegou a liderar. O LMP2 #4 da Crowdstrike Racing by APR continua a lutar pela vitória na classes sendo uma das máquinas mais competitivas em pista

Foto: Jake Galstad, Michael L. Levitt, Brandon Badraoui