24h Daytona: 50 inscritos para o ROAR

É conhecida a lista de inscritos para o ROAR, teste que antecede as 24h de Daytona. Serão 50 máquinas divididas por cinco categorias.

As 24h de Daytona são a primeira grande prova da resistência do ano, num palco mítico. A lista de interessados na prova é sempre grande e este ano, com novidades nas categorias, teremos mais motivos de interesse.

Sete protótipos DPi estão anunciados. A Chip Ganassi Racing deverá revelar as cores do seu Cadillac DPi-V.R na quinta-feira, onde Scott Dixon e Marcus Ericsson deverão unir forças com Renger van der Zande e Kevin Magnussen. Filipe Albuquerque começa a sua nova aventura com a WTR, com a certeza que este ano Ricky Taylor não lhe dará problemas nas última voltas. Temos seis carros para toda a temporada pois o Cadillac DPi-V.R/Action Express Racing só está inscrito para Daytona.

O alinhamento LMP2 aumentou para dez carros com várias equipas vindas da Europa: Racing Team Nederland, High Class Racing, Cetilar Racing.

Os LMP3 serão a grande novidade deste ano com cinco Ligier JS P320s e dois Duqueine D08s em pista, classe onde irá competir João Barbosa com a equipa Sean Creech Motorsport.

Sem surpresa a lista dos GTLM será composta por seis carros, com os dois BMW M8 GTE, dois Corvette C8.Rs, o Ferrari 488 GTE da Risi Competizione e o Porsche 911 RSR da WeatherTech Racing.

Com vinte GT3s, a categoria GTD é a mais concorrida.

Os testes decorreram de 22 a 24 de Janeiro com as 24h de Daytona agendadas de 30 a 31 de Janeiro.

Lista de inscritos AQUI