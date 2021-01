24h Daytona: #31 lidera primeira hora, Filipe Albuquerque em luta acesa

Começou a noite mais longa do endurance. As 24h de Daytona já contam com uma hora de corrida e o #31 continua na liderança, depois de ter largado da pole.

A corrida começou de forma animada com Felipe Nasr a liderar os DPi que largaram sem problema. O Mazda #55 começava mal, com problemas na troca de mudanças o que o atirou para o fim do pelotão. Nos GTLM a corrida começou de forma ainda pior para o Porsche #79 que levou um toque na traseira do BMW #25 logo no arranque o que atirou o Porsche para fora de prova tocando ainda no Ferrari #62. Bruno Spengler que seguia ao volante do BMW foi penalizado com um Drive Through.

Esse incidente danificou a traseira do Porsche que acabou por se soltar e provocar a entrada do Safety Car com apenas nove minutos de corrida.

No recomeço da prova vimos uma boa luta entre os dois Acura, com Filipe Albuquerque ao volante do #10 e o #60 de Dane Cameron. A corrida tinha muitos incidentes com saídas de pista de LMP2 e LMP3 além de alguns problemas técnicos, como por exemplo o Corvette #4 que também teve problemas na seleção de mudanças e com isso caiu da liderança para o quarto lugar.

A corrida para o Porsche #79 ia de mal a pior e o carro estava parado nas boxes com os mecânicos a fazerem reparações necessárias após o incidente no arranque. O número máximo de mecânicos na via da boxes foi ultrapassado pela equipa o que iria obrigar a um drive Through quando o carro saísse das boxes. O carro voltou para a pista com 13 voltas de atraso.

Depois das primeiras paragens nas boxes, Albuquerque apanhou um susto e ficou entalado no meio de um GT e um LMP3, sem consequências de maior para o piloto português que pouco depois ameaçou a liderança de Nasr sem sucesso. A luta com os Cadillac #01 #5 foi dura mas no final o #10 do português caiu para quarto onde se encontra neste momento.

Nos LMP3 o #33 de João Barbosa (ainda a ver a corrida das boxes) está em quarto e em GTLM é o #3 Corvette na liderança da equipa.

