24h Daytona: #31 de Pipo Derani e Felipe Nasr na pole

Está definida a grelha de partida para as 24h de Daytona. A Motul Pole Award 100, corrida de 100 minutos que definia a grelha para a o próximo fim de semana confirmou o domínio (para já) dos Cadillac.

Apesar de ter arrancado do fundo da tabela dos DPi, o Cadillac #31 foi galgando posições ao longo da corrida e instalou-se na frente quando faltavam 51 para o fim da prova. O Mazda #55 nunca pareceu ter andamento para aguentar o primeiro lugar, e os Cadillac #5, #31 e #1 passaram as primeiras voltas na frente da prova. Kevin Magnussen liderou no #1 da Chip Ganassi, mas com o andamento da prova, Derani mostrou estar mais forte depois de ter passado Tristan Vautier e assumido a frente do pelotão. No final o #55 conseguiu recuperar depois de algumas dificuldades nos recomeços após os Full Course Yellow e terminou em segundo lugar, com o #5 a fechar o pódio.

Filipe Albuquerque assumiu as primeiras voltas no Acura #10 da WTR e depois de ter largado de sétimo, conseguiu recuperar até ao terceiro lugar. O seu colega Ricky Taylor caiu até ao quinto lugar no arranque do seu stint e aí ficou até ao fim da prova.

Em LMP2 foi o #51 da PR1 Mathiasen Motorsports a ficar com a pole e em LMP3 foi o #6 da Muehlner Motorsports America. O #33 de João Barbosa, que fez a segunda metade da corrida, ficou-se pela quarta posição.

Nos GTLM domínio da Corvette Racing com os dois carros no topo da categoria, e em GTD foi o BMW # 96 da Turner Motorsport a ficar com primeiro lugar da grelha na sua categoria.

Resultados da corrida de qualificação AQUI