24H C1 Portimão: Os irreverentes C1 deram novamente a volta ao relógio

As 24H C1 Portimão, disputadas no Autódromo Internacional do Algarve, transformaram-se numa celebração de competição, desportivismo e entreajuda. A edição de 2025 destacou-se pela forte internacionalização, reunindo 223 pilotos, 45 carros e um recorde de 12 nacionalidades num fim de semana marcado por um ambiente vibrante dentro e fora de pista.

Pela primeira vez, as equipas estrangeiras superaram numericamente as nacionais — 23 contra 22 — numa prova dividida por seis classes (PRO, AM, GEN, UK, DK e BE).

Na vertente internacional, a PK4fun 2, no C1 nº 278, conquistou a vitória absoluta, impondo-se também na classe BE e entre as equipas de assistência. A formação assegurou ainda uma dobradinha histórica, com a PK4fun 3 (C1 nº 284) a terminar em segundo, após uma disputa intensa pelo triunfo. O pódio foi completado pela Emax MotorSport 2 (C1 nº 275).

Na classe UK, a JLM by RABsport (C1 nº 346) venceu entre pilotos e equipas, numa corrida marcada por constantes trocas de liderança com a BPC Motorsport With Performance (C1 nº 387), que terminou em segundo. A JW Bird Motorsport 2 (C1 nº 591) encerrou o pódio.

Já na classe DK, a Bmsport (C1 nº 450) destacou-se pelo ritmo consistente e assegurou a vitória na fase final, seguida da Lindholm (C1 nº 307) e da AutoUna 2 (C1 nº 488), esta última líder durante grande parte da prova.

Entre as equipas nacionais, a Ribas Motorsport (C1 nº 22) foi a mais forte, conquistando a classe PRO e o segundo lugar da geral, graças a uma liderança sólida. A Mafra C1 Team (C1 nº 264) foi segunda classificada e a Goldlimousine Team (C1 nº 5) completou o pódio.

Na classe AM, marcada pela maior alternância de líderes, a T3 Racing (C1 nº 52) garantiu o triunfo, seguida da Famaconcret (C1 nº 69) e da Lumio Studios (C1 nº 92), esta última protagonista de boa parte da corrida.

A classe GEN 1 foi dominada pela estreante polaca Wild Motors, que conduziu a 71racing.com (C1 nº 71) à vitória. A Autocloche/Marbelo (C1 nº 111) alcançou o segundo lugar, enquanto Os Azelhas do Norte (C1 nº 696) fecharam o pódio.

André Duarte, responsável pela relação com pilotos e equipas da C1 Eurocup, sublinhou a dimensão especial desta edição:

“As 24H C1 Portimão chegam ao fim e o sentimento é de máxima satisfação e orgulho. Uma grelha cheia, com 45 equipas, 223 pilotos e um recorde que subiu no último dia de inscrições para as 12 nacionalidades. Competitividade e respeito em pista juntaram-se a um fabuloso ambiente no paddock entre todos os participantes, com a entre-ajuda, convívio e espírito de equipa em destaque. Uma verdadeira festa de celebração da paixão pelo automobilismo, vivida ao longo de dois intensos dias. O nosso enorme obrigado a todos os pilotos e equipas pela presença, pois são eles o rosto das 24H C1 Portimão, prova rainha da C1 Eurocup!”