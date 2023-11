24H C1 Portimão: Mais de 300 pilotos e 60 C1 pré-inscritos24H C1 Portimão: | AutoSport

Um evento em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinha: “A mais de um mês das 24H C1 Portimão, estamos com números que não deixam margem para dúvidas do impacto e interesse do troféu quer nas equipas nacionais, quer estrangeiras, e do crescimento que a competição tem registado. Termos 6 dezenas de pré-inscritos, mais de 300 pilotos e 9 nacionalidades presentes fazem da C1 Eurocup a maior série nacional. Preparem-se por isso para um fim de semana pleno de ação.”

Uma prova que proporciona a pilotos e equipas uma verdadeira jornada de resistência, com 30M de treinos cronometrados e 24H de corrida, existindo ainda a possibilidade de realizarem duas sessões extra de treinos privados com uma 1H de duração cada.

Uma jornada que tem como palco o Autódromo Internacional do Algarve, dias 9 e 10 de dezembro, e que assinala o fecho de temporada com um plantel de mais de 300 pilotos e um total de 9 nacionalidades presentes: Portugal, Alemanha, Angola, Bélgica, Dinamarca, Moçambique, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.

A praticamente um mês da prova rainha da C1 Eurocup, as 24H C1 Portimão, o troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que reúne em pista os irreverentes e emocionantes C1 conta já com 6 dezenas de pré-inscritos.

