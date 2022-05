24H C1 Portimão: 23 e 24 de julho no Autódromo Internacional do Algarve | AutoSport

A temporada de 2022 do Troféu C1 Learn & Drive destaca-se pelo regresso das icónicas 24H C1 Portimão, prova de resistência que dá início ao troféu Endurance e que constitui um verdadeiro desafio ao cronómetro para pilotos e equipas.



Uma edição que garante um total de 27H de competição (3H de treinos cronometrados e 24H de corrida) e em que a Motor Sponsor, enquanto promotor e organizador do troféu, volta a inovar, ao apresentar mais uma novidade absoluta para todos os concorrentes: os prémios fair play.



Uma iniciativa que visa premiar o comportamento dos pilotos em pista ao longo desta exigente jornada de resistência. Desta forma, todas as equipas que terminarem as 24H C1 Portimão com o seu C1 exatamente nas mesmas condições com que iniciou a prova, ou seja, sem qualquer toque adicional, são distinguidas com o prémio fair play no valor de 150€ (por viatura), a descontar na inscrição da próxima prova do Troféu C1 Learn & Drive Endurance, as 6H do Estoril, dias 24 e 25 de setembro.



De recordar que as 24H C1 Portimão têm como palco o Autódromo Internacional do Algarve, dias 23 e 24 de julho. Uma exigente jornada revestida de prémios, com os prémios fair play a juntarem-se aos já anunciados prémios monetários destinados a 14 equipas, em que os 7 primeiros classificados das classes AM e PRO são distinguidos com: 1º 400€; 2º 350€; 3º 300€; 4º 250€; 5º 200€; 6º 150€; 7º 100€.



O responsável máximo da Motor Sponsor, André Marques, destaca: “As 24H C1 Portimão estão de regresso. Uma prova com características que se refletem numa experiência única para os participantes que quisemos potenciar ao máximo através dos prémios criados. Neste último caso, o desportivismo, bom ambiente e fair play, marcas distintivas da competição, vão ser reconhecidos com um prémio que está ao alcance de todos ganhar e que constitui um contributo monetário importante para pilotos e equipas.”