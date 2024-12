24H C1 no Circuito do Estoril promete emoção e diversão

O Circuito do Estoril volta este fim de semana a engalanar-se para mais uma explosão de adrenalina e espírito de competição: de 5 a 8 de dezembro, as icónicas 24H C1, organizadas pela Motor Sponsor, fazem a sua estreia no lendário Circuito do Estoril. Este evento, que combina velocidade, estratégia e os irreverentes Citroën C1, promete agitar o asfalto num formato inovador e envolvente.

Uma Verdadeira Liga das Nações

Ao longo de quatro dias de pura ação, a competição reúne um plantel impressionante de 176 pilotos, representando um recorde de 10 nacionalidades. Entre elas, destacam-se as estreias de Bielorrússia, Escócia, Estados Unidos da América e República Checa, que se juntam a equipas de Portugal, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra e Países Baixos.

Com 39 C1’s na grelha, divididos entre 24 equipas nacionais e 15 internacionais, as batalhas prometem ser intensas nas classes PRO, AM, GEN1, UK, BE e DK. Este ano, 12 novas equipas entram na arena, incluindo 9 formações portuguesas, como CTR – Japopeças, Team Líder, Formula F e Rapid Competições, além de estreias internacionais como EMAX Motorsport e a escocesa IndiGO Motorsport.

Um Formato de 24H reimaginado

A corrida, disputada em formato 3x8H, é um espetáculo inovador. Os pilotos aceleram durante 8 horas diárias, com o cronómetro a contar de forma contínua. Entre uma ‘etapa’ e outra, os carros entram em parque fechado na reta principal, garantindo tempo para descanso, ajustes técnicos e momentos de convivência.

Essa abordagem flexível beneficia tanto pilotos quanto equipas:

Descanso garantido: Mais tempo para aproveitar o evento com família e amigos.

Regresso estratégico: Carros com problemas podem ser reparados e voltar no dia seguinte.

Liberdade de formação: Pilotos que não possam competir os três dias ainda têm chance de participar.

Um Festival Dentro e Fora da Pista

Além da ação no asfalto, o 24H C1 Estoril transforma o paddock num ponto de encontro. O público tem acesso gratuito às áreas principais, incluindo bancada A, paddock, boxes e pitlane, podendo interagir de perto com pilotos e máquinas. Para completar a experiência, uma zona especial no paddock oferece gastronomia e lazer, com uma praça de alimentação recheada de estações de street food, além de um lounge box para momentos de descontração.

O 24H C1 Estoril não é apenas uma competição, mas uma verdadeira festa de convívio e paixão pelo automobilismo. Um evento em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, destaca: “É a estreia das 24H C1 no Circuito do Estoril e termos o recorde de 10 nacionalidades presentes, 176 pilotos e 12 novas equipas espelha o interesse e impacto gerado pela C1 Eurocup dentro e fora de portas, o que nos enche de orgulho. O formato é inovador e permite-nos criar um fim de semana ainda mais envolvente para pilotos e equipas, que podem tirar total proveito de cada dia de competição, descansar bem e regressar no dia seguinte na máxima força. Se tiverem problemas num C1, as equipas têm tempo para recuperar os seus carros e assim rentabilizar a sua participação, garantido que realizam a prova na totalidade. Por outro lado, este formato abre o leque de participação, pois dentro de uma equipa pode haver pilotos que só podem alinhar em 1 ou 2 dias e isso não inviabiliza a sua presença na prova.” Um evento que coloca os adeptos no centro da ação, conforme sublinha, “o público tem entrada grátis no circuito nos 4 dias de evento, para que todos, sem exceção, possam marcar presença na prova. Este é um evento desenhado de A a Z a pensar em todos e o feedback que temos recebido é de grande entusiasmo. Estão por isso reunidas todas as condições para um verdadeiro fim de semana de festa nas 24H C1 Estoril!”

Horários*

Quinta-feira, 5 de dezembro

09H00 >> Treinos Privados Manhã (4H00)

13H00 >> Treinos Privados Tarde (4H00)

Sexta-feira, 6 de dezembro

09H00 >> Qualificação (15M)

10H00 >> Corrida 1 (8H)

Sábado, 7 de dezembro

09H00 >> Corrida 2 (8H)

Domingo, 8 de dezembro

09H00 >> Corrida 3 (8H)

*Hora local >> Portugal